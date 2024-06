Mbappe zagra z Polską? Wtedy Deschamps może podjąć decyzję

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe czeka mecz kontrolny

Według L’Équipe Kylian Mbappe ma wystąpić w towarzyskim meczu przeciwko młodzieżowej drużynie Paderborn. Kapitan Trójkolorowych nie pojawił się na boisku w spotkaniu Francja – Holandia w drugiej kolejce Euro 2024. Didier Deschamps postanowił nie ryzykować i oszczędzić zdrowie swojej gwiazdy, która doznała złamania nosa w pojedynku Les Bleus z Austrią.

Udział Mbappe w starciu z Oranje był zapowiadany właściwie przez cały okres przygotowawczy do drugiego meczu Francji w tych Mistrzostwach Europy. Jednak sztab szkoleniowy Trójkolorowych uznał, że ryzyko ewentualnej dłuższej pauzy napastnika Realu Madryt jest zdecydowanie zbyt duże. Les Bleus nie planują szybko żegnać się z turniejem, dlatego muszą myśleć długofalowo.

Zobacz także: tabela grupy D na Euro 2024

Francja ma już za sobą jeden sparing z ekipą U-21 Paderborn. Wzięli w nim udział zawodnicy, którzy nie wystąpili w meczu z Austrią. L’Équipe spodziewa się, że Mbappe weźmie udział w drugiej potyczce z Niemcami. To pomoże mu utrzymać rytm meczowy i przygotować się do spotkania z Polską na zakończenie fazy grupowej Euro 2024.

Jeżeli towarzyskie starcie przebiegnie pomyślnie dla Mbappe, powinniśmy zobaczyć go w meczy Francja – Polska. To spotkanie odbędzie śie we wtorek 25 czerwca w Dortmundzie.

Przeczytaj także: Lewandowski będzie grał w kadrze po Euro 2024? Probierz zdradził