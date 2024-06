Lewandowski będzie grał w kadrze po Euro 2024? Probierz zdradził

Action Plus Sports Images / HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz - Robert Lewandowski

Lewandowski nadal w kadrze? Probierz ujawnia

Polska nie poradziła sobie z Austrią, a wynik spotkania Francja – Holandia sprawił, że Biało-Czerwoni jako pierwsi stracili matematyczne szanse na awans do 1/8 finału. Nadzieje rozbudzone po starciu z Oranje zostały brutalnie wygaszone w rywalizacji z ekipą Ralfa Rangnicka. Jednak Michał Probierz myśli optymistycznie – Mamy zespół w przebudowie i na pewno nie zejdziemy z tej drogi. Mieliśmy bardzo trudną grupę, ale istnieją zalążki dobrej gry. – powiedział podczas konferencji prasowej.

Szkoleniowiec reprezentacji Polski wypowiedział się także na temat tego, czemu Robert Lewandowski nie znalazł się w podstawowym składzie:

– Robert Lewandowski nie zagrał od początku dlatego, że od pierwszych minut chcieliśmy wysokiej intensywności. Tę mieli zapewnić Adam Buksa i Krzysztof Piątek. Rozmawiałem z Robertem i stwierdziliśmy, że nie będziemy ryzykowali urazu – przyznał Probierz.

Jaka przyszłość w kadrze czeka napastnika FC Barcelony? – Po Euro 2024 widzę dla niego taką samą rolę, jaką ma teraz. Nie mam od niego żadnych informacji, by chciał rezygnować. Uważam, że pomaga dużej grupie zawodników, ale my też musimy dużo poprawić. Nadal widzę go w reprezentacji – ujawnił selekcjoner Biało-Czerwonych.

