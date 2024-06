Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Thomas Muller chwalony przez Manuela Neuera

Reprezentacja Niemiec już dziś o godzinie 18:00 rozegra swoje drugie spotkania na EURO 2024. Przeciwnikiem gospodarzy turnieju będą Węgry. Podopieczni Juliana Nagelsmanna znakomicie weszli w turniej, pokonując w meczu otwarcia Szkocję aż 5:1. Natomiast ich dzisiejsi rywale mistrzostwa Europy rozpoczęli od porażki ze Szwajcarią 1:3.

Przed dzisiejszym spotkaniu Manuel Neuer porozmawiał z mediami. Doświadczony golkiper poruszył temat m.in. Thomasa Mullera. Zawodnik Bayernu Monachium w samych superlatywach wypowiedział się o koledze z drużyny. 38-latek przyznał nawet, że jest dumny przejścia przez karierę, mając u boku takiego zawodnika.

– Nawet gdy nie gra, wnosi wszystko do gry, stara się trenować przy linii i pomagać. A kiedy jest potrzebny do gry, zawsze tam jest. Cieszę się i jestem dumny, że mogłem spędzić karierę z takimi zawodnikami jak on. To prawdziwi bohaterowie, którzy dają z siebie wszystko dla drużyny – powiedział Manuel Neuer, cytowany przez serwis „dieroten.pl”.

Manuel Neuer oraz Thomas Muller przez większą część swojej kariery ubierają te same barwy. Obaj zawodnicy wraz z Bayernem Monachium wielokrotnie sięgali po mistrzostwo Niemiec. Natomiast warto wspomnieć, że ci piłkarze byli kluczowymi zawodnikami swojej reprezentacji, kiedy w 2014 roku sięgali po mistrzostwo świata.

