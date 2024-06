Pierwsza kolejka fazy grupowej Euro 2024 nie obfitowała w niespodzianki. W większości spotkań górą były drużyny, które przed ich rozpoczęciem uznawane były za faworytów. Superkomputer BETSiE po rozegraniu pierwszej rundy meczów dokonał ponownej analizy sytuacji w grupach. W porównaniu do wyników sprzed tygodnia, największe zmiany jeżeli chodzi o szanse na awans do fazy pucharowej zaszły w grupie E. To właśnie w niej byliśmy świadkami dwóch niespodzianek.