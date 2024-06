Konkurs: Dołącz do III rundy Typera na Euro od Goal.pl

Goal.pl Na zdjęciu: Nagrodą główną w konkursie jest konsola PS5

Dokładnie 100 punktów zdobył “Kubero” – zwycięzca II rundy typera, która zakończyła się w sobotę. Można już typować mecze III rundy, w której również można wygrać m.in. piłkę adidas Euro 24, książki sportowe od Wydawnictwa SQN oraz gadżety Goal.pl. Jeśli jeszcze nie bierzesz udziału w naszej zabawie to jest to dobry moment by dołączyć! Pamiętaj, że możesz też założyć własną ligę prywatną i rywalizować w niej z grupą znajomych.



Partnerami konkursu są Neonet oraz Betclic. Sponsorem nagród książkowych jest Wydawnictwo SQN, a najlepsze książki piłkarskie możecie znaleźć na LaBotiga.pl.

Nagrodzeni w II rundzie Typera na Euro

miejsce użytkownik punkty nagrody 1 Kubero 100 piłka adidas Euro 24, książka, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) 2 WielcyPrzegr 95 książka, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) 3 pepe020 94 gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank)

Mecze III rundy konkursu

W ramach III rundy konkursu można typować następujące spotkania:

23.06 Szwajcaria – Niemcy

23.06 Szkocja – Węgry

24.06 Albania – Hiszpania

24.06 Chorwacja – Włochy

25.06 Anglia – Słowenia

25.06 Dania – Serbia

25.06 Holandia – Austria

25.06 Francja – Polska

26.06 Słowacja – Rumunia

26.06 Ukraina – Belgia

26.06 Gruzja – Portugalia

26.06 Czechy – Turcja

Regulamin i punktacja

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z jego Regulaminem. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane będą w następujący sposób:

wynik meczu (1X2): 5 punktów

obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty

poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty

Na podstawie zdobytych punktów będą tworzone Ranking Główny oraz rankingi poszczególnych rund.

I runda: 14/06/2024 – 18/06/2024 (12 meczów) – zakończona

II runda: 19/06/2024 – 22/06/2024 (12 meczów)

III runda: 23/06/2024 – 26/06/2024 (12 meczów)

IV runda: 29/06/2024 – 14/07/2024 (15 meczów)

Nagrody

Nagrody w Rankingu Głównym:

1. miejsce konsola Playstation 5 Slim Digital, piłka adidas Euro 24, 3 książki, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) 2. miejsce piłka adidas Euro 24, 3 książki, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) 3. miejsce piłka adidas Euro 24, 3 książki, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) 4. miejsce piłka adidas Euro 24, książka, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) 5. miejsce piłka adidas Euro 24, książka, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank)

Nagrody w rankingu poszczególnych rund:

1. miejsce piłka adidas Euro 24, książka, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) 2. miejsce książka, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) 3. miejsce gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank)

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub uwagi do naszego konkursu to prosimy o wysłanie wiadomości na adres redakcja@goal.pl.