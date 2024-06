Aymeric Laporte nie zagra w pierwszym meczu Mistrzostw Europy 2024. Dziennik AS doniósł, że środkowy obrońca reprezentacji Hiszpanii boryka się z problemami zdrowotnymi.

Źródło: AS

Źródło: AS

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Hiszpanii

Aymeric Laporte nie zagra w meczu Hiszpania – Chorwacja

Reprezentacja Hiszpanii w sobotę stanie do walki w pierwszym meczu podczas Mistrzostw Europy 2024. Podopieczni Luisa de la Fuente trafili do bardzo trudnej grupy, gdzie przyjdzie im rywalizować z Chorwacją, Włochami oraz Albanią. Na ich nieszczęście w czasie jednego z ostatnich treningów kontuzji doznał kluczowy zawodnik wyjściowej jedenastki. Jak donosi dziennik AS uraz wykluczona piłkarza z udziału w pierwszym meczu turnieju.

Z informacji hiszpańskiego źródła dowiadujemy się, że kontuzjowany piłkarz to Aymeric Laporte. Środkowy obrońca nie był w stanie dokończyć treningu, a uraz okazał się na tyle poważny, że 30-latek na pewno nie zdąży wrócić do pełni sił przed meczem z Chorwacją.

Luis de la Fuente zdaniem dziennika AS wybrał już następcę doświadczonego obrońcy. Miejsce Aymerica Laporte w pierwszym składzie zajmie Nacho Fernandez z Realu Madryt. Co więcej, ten sam dziennik wytypował również przewidywany skład, w jakim reprezentacja Hiszpanii zagra z Chorwacją.

Przewidywany skład reprezentacji Hiszpanii na mecz z Chorwacją wg. dziennika AS:

Simon – Carvajal, Nacho, Le Normand, Grimaldo – Merino, Rodri – Yamal, Pedri, Nico – Morata

Choć środkowy obrońca Al-Nassr nie będzie mógł wystąpić w pierwszym meczu Euro 2024, dalszy udział w turnieju nie powinien stać pod znakiem zapytania. W zakończonym niedawno sezonie Aymeric Laporte w Saudi Pro League rozegrał 27 spotkań, w których strzelił 4 bramki. Ostatnie doniesienia medialne sugerują, że Hiszpan od nowego sezonu będzie występował w jednej z drużyn La Liga.