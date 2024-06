Pep Guardiola zaskoczył wypowiedzią ws. faworytów do zwycięstwa w Mistrzostwach Europy 2024. Hiszpan pominął takie reprezentacje jak Portugalia, Francja, Włochy czy Belgia.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Niemcy, Hiszpania i Anglia to faworycie Euro 2024 wg. Guardioli

Mistrzostwa Europy 2024 rozpoczną się w piątek (14 czerwca). Po wielu miesiącach oczekiwań topowe reprezentacje staną do walki o miano najlepszej drużyny na Starym Kontynencie. Przed rozpoczęciem turnieju trwały oczywiście dywagacje na temat faworytów do końcowego triumfu, czy też czarnego konia turnieju. Ciekawą opinią z portalem Metro podzielił się opiekun Manchesteru City – Pep Guardiola. Hiszpański szkoleniowiec w gronie kandydatów do zwycięstwa pominął reprezentacje Francji, Portugalii czy Włoch.

– Faworytami są te same drużyny, co zwykle. Pewnie będzie kilka niespodzianek, ale Niemcy jako gospodarze mogą być brani pod uwagę jako faworyci – powiedział Pep Guardiola w rozmowie z portalem Metro.

– Hiszpania przeszła zmianę pokoleniową. Oczywiście należy wspomnieć też o Anglii, która musi zrobić krok do przodu, ale jest coraz bliżej – dodał trener Manchesteru City.

Zatem według Pepa Guardioli faworytami do zwycięstwa w Mistrzostwach Europy 2024 są Niemcy, Hiszpania oraz Anglia. Opinia hiszpańskiego szkoleniowca może być spory zaskoczeniem, bowiem poza gronem jego kandydatów znalazła się m.in. Francja, która dwa lata temu została wicemistrzem świata oraz Portugalia, która jak burza przeszła przez fazę eliminacyjną. W gronie faworytów zabrakło również obrońców tytułu, czyli reprezentacji Włoch.

Pep Guardiola aktualnie pracuje w Manchesterze City, lecz coraz więcej wskazuje na to, że przyszły sezon będzie ostatnim wspólnym rokiem pracy. Kontrakt 53-latka wygasa w czerwcu przyszłego roku, a obie strony wciąż nie zdecydowały się przedłużyć umowy. Podczas jego kadencji na Etihad Stadium doprowadził zespół do upragnionego triumfu w Lidze Mistrzów oraz zdobywał liczne trofea na krajowym podwórku.