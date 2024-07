PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Szach mat w wykonaniu Yamala, gwiazdor Hiszpanów odpłacił się Rabiotowi

Reprezentacja Hiszpanii we wtorek (9 lipca) stanie przed szansą awansu do finału Mistrzostw Europy 2024. La Furia Roja od początku turnieju prezentowała się wyśmienicie, zgłaszając angaż do walki o końcowe trofeum. Teraz od decydującego meczu dzieli ich zaledwie jeden rywal. O prawo gry na Olympiastadion w Berlinie będą rywalizować z wicemistrzami świata, czyli reprezentacją Francji.

Emocje związane z ogromną stawką spotkania udzieliły się również głównym aktorom nadchodzącego widowiska. Adrien Rabiot podczas konferencji prasowej wbił szpilkę w młodą gwiazdę hiszpańskiej kadry – Lamine Yamala. Francuski gwiazdor nie przewidział, że nastolatek może wykonać ruch, który media określą jako szach mat. Zaledwie 16-letni piłkarz na zaczepkę starszego rywala odpowiedział krótkim wpisem na Instagramie.

– Yamal bardzo dobrze radzi sobie z presją. Ma dużą jakość. Z takimi umiejętnościami jest w stanie grać zarówno w rozgrywkach klubowych, jak i na dużym turnieju. Naszym zadaniem będzie wywrzeć na niego presję, nie pozwolić mu się uspokoić i pokazać mu, że aby zagrać w finale będzie musiał zrobić coś więcej niż do tej pory – powiedział Adrien Rabiot cytowany przez dziennik Marca.

– Poruszaj się w ciszy, mów tylko wtedy, gdy nadejdzie czas, aby powiedzieć mat – napisał Yamal na swoim Instagramie.

Na wypowiedź reprezentanta Francji zareagował również selekcjoner reprezentacji Hiszpanii – Luis de la Fuente. Doświadczony szkoleniowiec podkreślił, że wierzy, iż sędzia dopilnuje, aby żaden z piłkarzy nie przekroczył granicy na boisku.

– Sędzia jest po to, aby nikt nie przekroczył pewnej granicy. To część gry. W futbolu są argumenty piłkarskie, psychologiczne, zastraszające. Arbiter będzie odpowiedzialny za narzucenie granicy i dopilnowanie, aby nie została ona przekroczona. Lamine musi zrozumieć, że tak już jest. Musi się tego nauczyć. Piłkarze tacy jak on przyswajają takie informacje stopniowo – wyznał Luis de la Fuente cytowany przez dziennik Marca.

Mecz Hiszpania – Francja odbędzie się we wtorek (9 lipca) o godzinie 21:00. Zwycięzca zagra w finale Euro 2024 z wygranym z pary Anglia – Holandia.