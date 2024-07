FC Barcelona wykonała pierwszy ruch. Nadchodzi wielki transfer gwiazdora Euro 2024

FC Barcelona nawiązała kontakt z otoczeniem Nico Williamsa. Jak przekazał dziennikarz Matteo Moretto skrzydłowy chce dołączyć do Blaugrany. Suma transferu może wynieść 60 mln euro.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Deco

Nico Williams chce do Barcelony, Blaugrana skontaktowała się z jego otoczeniem

FC Barcelona robi wszystko, co w jej mocy, aby latem przeprowadzić zaskakujący transfer rewelacji Euro 2024. Nie jest tajemnicą, że od dłuższego czasu trwa saga związana z przeprowadzką Nico Williamsa do stolicy Katalonii. Choć wydawało się, że Blaugrana nie będzie w stanie udźwignąć finansowego aspektu transakcji, to prezydent klubu rozwiał wszelkie wątpliwości. Aktualnie pozyskanie gwiazdy reprezentacji Hiszpanii wydaje się tylko kwestią czasu. Nowe informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Matteo Moretto.

Przedstawiciele hiszpańskiego klubu skontaktowali się z otoczeniem Nico Williamsa, aby przekonać go do transferu na Camp Nou. Jak się okazuje, zadanie nie było wcale trudne, bowiem z informacji Matteo Moretto wynika, że sam piłkarz zdecydował, gdzie chce kontynuować karierę. Życzeniem 21-letniego skrzydłowego jest gra w barwach Barcelony. Na przeszkodzie stoi jedynie suma odstępnego. Athletic Bilbao nie zgodzi się na negocjację, więc Duma Katalonii musi z jednorazowo zapłacić aż 60 milionów euro.

Obecnie reprezentant Hiszpanii wraz z drużyną narodową przebywa w Niemczech na Euro 2024. Podopieczni Luisa de la Fuente we wtorek zagrają z Francją o awans do finału Mistrzostw Europy. Nico Williams podczas trwającego turnieju wystąpił w 4 meczach, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę.