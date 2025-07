„To może doprowadzić do załamania kariery Lamine’a Yamala”

Lamine Yamal w ostatnim czasie wzbudził wiele kontrowersji. Gonzalo Miro w programie "El Partidazo de COPE" wskazał, co może doprowadzić do załamania kariery gwiazdy FC Barcelony.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Dziennikarz wskazał największe zagrożenie dla kariery Yamala

Lamine Yamal bardzo szybko stał się gwiazdą FC Barcelony. Młody zawodnik jest postrzegany jako wielka nadzieja klubu na przyszłość, a wiele osób widzi w nim nawet postać na miarę Leo Messiego. Jednak w ostatnim czasie znacznie więcej mówi się o życiu prywatnym piłkarza, niż jego wyczynach na boisku.

Ogromne kontrowersje wzbudziła impreza, którą Yamal zorganizował z okazji swoich osiemnastych urodzin. Do mediów wyciekła informacja, że gwiazdor FC Barcelony zatrudnił osoby karłowate do zapewniania dodatkowej rozrywki podczas wydarzenia. Ten fakt wywołał falę dyskusji i rzekomo nie spodobał się zarządowi Dumy Katalonii. Niektóre źródła przekonywały nawet, że zawodnikowi mogą grozić z tego powodu konsekwencje prawne.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zamieszanie wokół Lamine’a Yamala stało się temat dyskusji w programie „El Partidazo de COPE”. Gonzalo Miro, hiszpański prezenter telewizyjny, powiedział, że sama impreza nie jest aż tak dużym zmartwieniem. Zdecydowanie większym problemem może okazać się otoczenie piłkarza.

– Poza imprezą moim głównym zmartwieniem jest jego otoczenie. To może w pewnym momencie doprowadzić do załamania błyskotliwej kariery Lamine’a Yamala. Zobaczymy, czy będzie miał wystarczająco dużo poczucia celu, by zrozumieć, że życie elitarnego sportowca musi być pełne poświęcenia – powiedział Miro.