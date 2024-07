Finał Euro 2024 w liczbach. Statystyki Hiszpanii i Anglii przed finałem

dpa picture alliance/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Hiszpania z Anglią w wielkim finale

Reprezentacja Hiszpanii zmierzy się z Anglią w niedzielnym finale Euro 2024. Obie drużyny po dotychczasowych spotkaniach pozostawiły po sobie zupełnie inne wrażenie. Pochwały leciały jedynie w stronę Hiszpanii, która grała bardzo efektownie i atrakcyjnie dla kibiców. Anglia prezentowała natomiast bardzo nudny futbol, przechodząc do kolejnych faz turnieju przy dużym szczęściu. W niedzielę nie będzie miało to jednak znaczenia.

Poniżej prezentujemy garść statystyk i ciekawostek o wynikach obu drużyn przygotowanych przez OPTA.

To trzeci mecz Hiszpanii i Anglii na Mistrzostwach Europy. W 1980 roku w spotkaniu fazy grupowej górą był Anglia, natomiast w ćwierćfinale Euro 1996 po bezbramkowym remisie wygrała w rzutach karnych 4:2.

Wyłączając rzuty karne, Hiszpania przegrała tylko 1 z 19 meczów fazy pucharowej na dużych turniejach (ME i MŚ) od początku Euro 2008 – z Włochami w 1/8 finału Euro 2016. W tym czasie odniosła 12 zwycięstw i zanotowała 4 remisy.

Hiszpania wygrała każdy z ostatnich ośmiu meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelając w nich 23 bramki i tracąc tylko cztery.

Od rozpoczęcia Euro 2020, Anglia przegrała tylko 1 z 18 meczów na najważniejszych turniejach (ME i MŚ). Miało to miejsce z ćwierćfinałowym meczu mistrzostw świata 2022 z Francją. Anglicy wygrali w tym czasie 11 meczów i zanotowali 6 remisów. Ponadto stracili więcej niż jednego gola zaledwie w 2 z 18 meczów (10 czystych kont)

Hiszpania uniknęła porażki we wszystkich czterech meczach, w których podczas ostatnich dwóch finałów Mistrzostw Europy przegrywała 0:1. Odniosła w nich trzy zwycięstwa i zanotowała jeden remis. Dwa przypadki miały miejsce podczas Euro 2024 – 4:1 z Gruzją i 2:1 z Francją.

Hiszpania wygrała jak dotąd wszystkie sześć spotkań na Euro 2024, co stanowi już najwięcej zwycięstw spośród wszystkich drużyn w jednej edycji Mistrzostw Europy. Od czasu wprowadzenia fazy grupowej w 1980 roku, tylko Francja w 1984 wygrała wszystkie mecze (5).

Hiszpania strzeliła dotychczas tylko 13 bramek na Euro 2024 – tylko Francja w 1984 roku (14) strzeliła więcej w jednej edycji

Anglia straciła jak dotąd pierwszego gola we wszystkich trzech spotkaniach fazy pucharowej na Euro 2024. Rzeczywiście, są niepokonani od sześciu ostatnich meczów Mistrzostw Europy, w których tracili jako pierwsi bramkę (5 wygranych, 1 remis). Żadna drużyna w historii tych rozgrywek nie wygrała więcej takich meczów.

Anglia straciła tylko 13 bramek w ostatnich 20 meczach we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie w tylko jednym meczu straciła więcej niż jednego gola (2:2 z Belgią)

Wszystkie 9 ostatnich bramek Anglii na Euro padło w pierwszych 20 minutach (4), ostatnich 20 minutach (3) lub dogrywce (2).

Hiszpania dobrze czuje się w finałach

Reprezentacja Hiszpanii, gdy dociera do finału, to zazwyczaj triumfuje. Biorąc pod uwagę mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata, Hiszpanie grali w pięciu finałowych spotkaniach. Cztery z nich rozstrzygnęli na swoją korzyść, w tym trzy ostatnie – na mistrzostwach Europy w 2008 i 2012 roku oraz mistrzostwach świata w 2010 roku. Do tego należy dołożyć triumf na Euro 1964. Jedyny raz Hiszpanie schodzili z boiska pokonani w finale na Euro 1984.

Dla Anglii będzie to trzeci finał wielkiej imprezy. Pierwszy raz zagrali w takim podczas mistrzostw świata w 1966 roku, kiedy przed własną publicznością pokonali 4:2 po dogrywce RFN. Drugi finał miał miejsce trzy lata temu, podczas Euro 2020. Wówczas prowadzona przez Garetha Southgate’a drużyna przegrała po rzutach karnych z Włochami.

Niedzielny finał zostanie rozegrany w Berlinie, gdzie reprezentacja Anglii uzyskuje świetne wyniki. Okazuje się bowiem, że nie przegrała w tym mieście ani jednego z ośmiu rozegranych meczów. Odniosła sześć zwycięstw i zanotowała dwa remisy.

Statystyki Hiszpanii i Anglii na Euro 2024

HISZPANIA statystyka ANGLIA 13 Gole zdobyte 7 11.06 xG 5.62 80 Strzały (bez zablokowanych) 44 38 Strzały celne 21 47.5% % celność strzałów 47.7% 19 Strzały głową 11 2 Bramki głową 2 0 Rzuty karne 1 0 Bramki z rzutów karnych 1 21 Duże szanse 11 28.6% % wykorzystania dużych szans 36.4% 57% Posiadanie piłki 58% 3492 Podania łącznie 3929 3529 Podana celne 3124 89.5% Dokładność podań 89.8% 81 Dośrodkowania 76 23 Dośrodkowania celne 19 168 Kontakty z piłką w polu karnym rywala 146 3 Bramki stracone 4 92 Odbiory 72 170 Bloki, wybicia i przechwyty 131 604 Pojedynki 534 49.3% Pojedynki wygrane % 53.6% 83 Faule 50 14 Żółte kartki 11 1 2. żółte kartki 0 0 Czerwone kartki 9 10 Spalone 11 źródło: OPTA, UEFA

Yamal i Olmo – niebezpieczny duet

Na Euro 2024 największe wrażenie wśród hiszpańskich zawodników robią niewątpliwie Lamine Yamal i Dani Olmo. Pierwszy stał się już najmłodszym zawodnikiem w historii Mistrzostw Europy. W niedzielę zapisze się na kartach historii również jako najmłodszy uczestnik finału na dużych imprezach (mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy). Będzie miał wówczas 17 lat i jeden dzień, czym pobija rekord legendarnego Pele, który na mistrzostwach świata w 1958 roku miał 17 lat i 249 dni.

Yamal i Olmo mieli ogromny wpływ na dotychczasowe wyniki uzyskiwane przez hiszpańską drużynę. Yamal zanotował na Euro 2024 trzy asysty. To najlepsze osiągnięcie wśród hiszpańskich zawodników w historii, bowiem żaden inny nie miał na koncie więcej asyst na jednym turnieju. Warto również zwrócić uwagę, że po akcjach Yamala hiszpański zespół oddał 13 strzałów (6 strzałów Yamala, 7 stworzonych szans). To co najmniej trzy więcej niż jakikolwiek inny zawodnik.

Dani Olmo, choć wystąpił tylko w pięciu spotkaniach, miał udział przy pięciu golach zdobytych przez Hiszpanię na tym turnieju (3 gole, 2 asysty). Ostatnim hiszpańskim zawodnikiem, który miał udział przy większej liczbie zdobytych goli był David Villa na mistrzostwach świata w 2010 roku (5 goli, jedna asysta).

Anglia może liczyć na karne

W fazie pucharowej Euro 2024 trzy razy rywalizację musiały rozstrzygnąć rzuty karne. Anglicy w taki sposób wywalczyli awans do półfinału. W konkursie jedenastek okazali się skuteczniejsi od Szwajcarów. Anglia wygrała trzy z czterech konkursów rzutów karnych pod wodzą Garetha Southgate’a we wszystkich rozgrywkach. Przed jego kadencją notowali natomiast serię pięciu kolejnych porażek w konkursach “jedenastek”.

Hiszpania będzie chciała uniknąć konkursu rzutów karnych. Hiszpanie przegrali bowiem trzy z czterech ostatnich konkursów na dużych turniejach – z Rosją na mistrzostwach świata 2018, Włochami na Euro 2020 i Marokiem na mistrzostwach świata 2022). Jedyne zwycięstwo odnieśli ze Szwajcarią podczas Euro 2020.

Trenerzy

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente w dniu meczu będzie miał 63 lata i 23 dni. Stanie się tym samym trzecim najstarszym trenerem, który poprowadzi drużynę w finale Mistrzostw Europy. Starszymi wcześniej byli jedynie Luis Aragones (69 lat, 337 dni, finał z Hiszpanią w 2008) i Otto Rehhagel (65 lat, 330 dni, finał z Grecją). Wspomniani szkoleniowcy triumfowali w tych rozgrywkach.

Gareth Southgate już zapisał się w historii angielskiej piłki. Sam doprowadził reprezentację Anglii do dwóch finałów najważniejszych piłkarskich imprez, czterokrotnie grają w ich finałach. We wcześniejszych 23 występach Anglików na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy, finał udało im się osiągnąć tylko raz.

Soutghate jest również trzecim szkoleniowcem w historii, który poprowadzi reprezentację w więcej niż jedynym finałowym meczu mistrzostw świata. Wcześniej taką okazję mieli Helmut Schoen (z Niemcami w 1972 i 1976 roku) oraz Berti Vogts (z Niemcami w 1992 i 1996 roku).

Gareth Southgate i Luis de la Fuente, fot. Every Second Media/dpa picture alliance/Alamy

Hiszpania – Anglia: statystyki zawodników