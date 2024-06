Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Mitrović

Aleksandar Mitrović: Zasłużyliśmy na remis

Czwartkowe zmagania na EURO 2024 rozpoczęliśmy od starcia reprezentacji Serbii ze Słowenią. Wydawało się, że Dragana Stojkovicia zakończą rywalizację z zerowym dorobkiem, ale udało im się wyrwać remis. Gola na wagę punktu strzelił w ostatniej akcji meczu Luka Jović.

Po spotkaniu jednym z rozmówców reprezentacji Serbii z mediami był Aleksandar Mitrović. Doświadczony napastnik przyznał, że jego drużyna zasłużyła na remis. Zawodnik Al-Hilal również zaznaczył, że teraz przygotowują się do meczu z Duńczykami, który będzie dla nich kluczowy w kontekście dalszej gry w turnieju.

Zobacz również: Tabele EURO 2024

– Gol dla nas był fantastycznym momentem, przez który w ostatnich sekundach odrobiliśmy straty i zanotowaliśmy remis. Zasłużyliśmy na ten wynik. Co prawda, w pierwszej połowie rywale grali lepiej od nas, ale w drugiej połowie to my przeważaliśmy. Stworzyliśmy wiele okazji. Ja osobiście miałem szczególnego pecha, ale walczyliśmy do końca. Ten punkt jest dla nas ważny i istotny, abyśmy mogli polegać wyłącznie na sobie i mieć slos w swoich rękach. Musimy zebrać siły na mecz z Danią i mamy nadzieję, że wtedy pokażemy nasz najlepszy futbol – powiedział Aleksandar Mitrović, cytowany przez Alfredo Pedullę.

Reprezentacja Serbii wciąż liczy się w walce o awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni Dragana Stojkovicia jednak potrzebują zwycięstwa z Danią w ostatnim meczu fazy grupowej.

Sprawdź także: Kylian Mbappe podjął przełomową decyzję. Wiadomo, co z meczem z Holandią!