Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Daniel Stefański

Stefański sędzią meczu Hiszpania – Serbia

Liga Narodów wchodzi w decydującą fazę, bowiem po październikowych meczach możemy poznać pierwsze rozstrzygnięcia w grupie. We wtorek (15 października) w jednym z czterech spotkań dywizji A będzie stracie pomiędzy reprezentacją Hiszpanii a Serbii. Jak się okazuje, rozjemcą rywalizacji będzie arbiter z Polski – Daniel Stefański. UEFA po raz pierwszy wyznaczyła go do tak prestiżowego meczu w Lidze Narodów.

Stefański sędzią międzynarodowym jest od 2013 roku. Od tego czasu przeszedł drogę z zawodów juniorskich aż do Ligi Europy, Ligi Konferencji czy nawet sędziowania w Saudi Pro League i J1 League. Na co dzień 47-latek jest arbitrem w PKO BP Ekstraklasie, gdzie w tym sezonie gwizdał w 8 meczach, w których pokazał 27 żółtych i 2 czerwone kartki. Do tego jeden raz podyktował rzut karny.

Wtorkowe spotkanie Hiszpanii z Serbią będzie dla Stefańskiego dopiero pierwszym meczem w dywizji A Ligi Narodów. W przeszłości pochodzący z Bydgoszczy sędzia był rozjemcą spotkań w dywizji B i C, gdzie łącznie UEFA czterokrotnie wybierała go do prowadzenia zawodów. W tym sezonie ma na swoim koncie 2 mecze w Europie, a konkretnie w eliminacjach Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji.

Na liniach Stefańskiemu pomagać będą Dawid Golis i Michał Obukowicz. Z kolei Wojciech Myć będzie arbitrem technicznym.

Hiszpania i Serbia zmierzą się ze sobą 15 października w Kordobie. Zanim jednak do tego dojdzie, La Furia Roja zmierzy się z Danią, zaś Serbia zagra ze Szwajcarią. Po 2. kolejkach podopieczni Luisa de la Fuente mają na swoim koncie 4 punkty, a ich rywale z Bałkanów tylko jeden punkt.