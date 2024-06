Kylian Mbappe podjął przełomową decyzję. Wiadomo, co z meczem z Holandią!

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe nie chce ominąć żadnego meczu

Kibice reprezentacji Francji pod koniec meczu z Austrią przeżyli chwile grozy, bowiem Kylian Mbappe podczas jednego ze starć z rywalem złamał nos. Gwiazdor niezwłocznie opuścił murawę, a jego dalsze występy na mistrzostwach Europy stanęły pod znakiem zapytania. Na przestrzeni ostatnich dni pojawiło się wiele sprzecznych informacji – jedne media sugerowały, że opuści całą fazę grupową, zaś inne, że będzie gotowy do gry przeciwko Polsce. Didier Deschamps potwierdził, że Mbappe będzie musiał przejść operację, ale niewykluczone, że nastąpi to dopiero po zakończeniu turnieju w Niemczech.

Wbrew dotychczasowym sugestiom, wydaje się, że Mbappe finalnie nie opuści ani jednego spotkania reprezentacji Francji. RMC Sport donosi, że sam zawodnik podjął decyzję, iż chce wystąpić w piątkowym meczu przeciwko Holandii. To starcie może okazać się decydujące w kontekście awansu do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Obie ekipy mają na koncie po trzy punkty i chcą jak najszybciej przypieczętować awans do kolejnego etapu.

Mbappe pojawił się już na treningu Trójkolorowych, co może oznaczać, że obrażenia nie są tak poważne, jak się wydawało. Ostateczna decyzja będzie najprawdopodobniej należała do sztabu medycznego i selekcjonera, natomiast sam zawodnik Realu Madryt deklaruje gotowość do gry już w piątek.

