Pressfocus Na zdjęciu: Ołeksandr Zinczenko

Na zgrupowanie reprezentacji Ukrainy dojechali Ołeksandr Zinczenko, Andrij Jarmołenko i Witalij Mykołenko. Wkrótce Żółto-niebiescy przystąpią do meczu barażowego ze Szkocją. Marcowe spotkanie zostało przełożone przez wybuch wojny, która zatrzymała normalne życie w kraju.

Piłkarze z Premier League zjawili się na zgrupowaniu reprezentacji Ukrainy

Zinczenko, Jarmołenko czy Mykołenko zamierzają pomóc drużynie awansować do finału baraży

Żółto-niebieskich czeka rywalizacja ze Szkocją, a przy dobrych wiatrach o awans na mundial zagrają z Walią

Zawodnicy z Premier League pomogą Ukrainie

Reprezentacja Ukrainy od tygodnia przygotowuje się w Słowenii do meczu ze Szkocją. Do tej pory na kadrze zjawili się piłkarze na co dzień grający w swojej ojczyźnie. Tymczasem we wtorek na zgrupowanie przybyli jeszcze Ołeksandr Zinczenko, Andrij Jarmołenko i Witalij Mykołenko.

Trójka reprezentantów z Premier League (Zinczenko, Jarmolenko i Mykolenko) pojawiła się na zgrupowaniu w Słowenii. Bez dnia odpoczynku, nawet Zina nie świętował tytułu. Przygotowanie do baraży o MŚ wchodzi w decydującą fazę. pic.twitter.com/RMnFo4eZSZ — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) May 24, 2022

Cała trójka ledwo zakończyła zmagania w Premier League. Pierwszy z nich został mistrzem Anglii, natomiast Jarmołenko zajął siódmą lokatę z West Ham. Z kolei Mykołenko utrzymał się na salonach z The Toffes. Wyspiarze przez najbliższe dwa dni będą trenować indywidualnie, by potem dołączyć bez ryzyka do reszty zespołu.

Przez wojnę w Ukrainie skończyło się normalne życie. Nie wiadomo, kiedy i gdzie uda się wznowić rozgrywki ekstraklasy. Niemniej jednak, na pewno kadrowicze zagrają 1 czerwca w półfinale baraży ze Szkocją na wyjeździe. Przy ewentualnym zwycięstwie Żółto-niebiescy zawalczą z Walią o przepustkę na mundial w Katarze.

