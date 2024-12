Barcelona szykuje nowy kontrakt dla bramkarza. Chce go docenić

Associated Press / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick - Inaki Pena

Barcelona zamierza kontynuować współpracę z bramkarzem

Nowa umowa i lepsze wynagrodzenie jako nagroda za znakomite występy? FC Barcelona w ten sposób chce docenić jednego z wyróżniających się zawodników. Duma Katalonii w najbliższym czasie ma w planach rozmowy ze swoim podstawowym golkiperem. Inaki Pena już niedługo otrzyma propozycję przedłużenia współpracy z Blaugraną, twierdzi Mundo Deportivo.

Wideo: “Hansi Flick jest już nasz, jest honorowym Polakiem”

– Zarówno Hansi Flick, jak i Deco, dyrektor sportowy, a także sztab są zadowoleni ze sposobu, w jaki bramkarz reaguje, pomimo pojawienia się pewnej krytyki. Flick ceni sobie również jego osobowość – pisze Gabriel Sans. Pena znakomicie przystosował się do taktyki proponowanej przez niemieckiego szkoleniowca i świetnie rozumie się z wysoko ustawioną defensywą Barcy.

Postawa 25-latka jest na tyle dobra, że Flick nie rozważa zamiany golkiperów i wprowadzenia do gry Wojciecha Szczęsnego. Chociaż wydawało się, że Polak może szybko wskoczyć do wyjściowego składu lidera La Liga, to doświadczony bramkarz przegrał rywalizację z Peną i na swój debiut poczeka do styczniowego meczu z Barbastro w Pucharze Króla.

Inaki Pena obecnie jest związany z Barceloną kontraktem ważnym do 30 czerwca 2026 roku. Portal Capology przekonuje, że Hiszpan zarabia 3,25 miliona euro za sezon gry.