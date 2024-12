Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Legia - Lugano

Legia przegrywa w ostatnim domowym meczu w tym roku

Legia Warszawa mierzyła się dzisiaj z zespołem Lugano w ramach 5. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Było to ostatnie starcie Wojskowych przed własną publicznością w tym roku i wielu spodziewało się, że podopieczni Goncalo Feio zakończą tegoroczne rozgrywki przynajmniej w takim stylu, jak prezentowali się przez ostatnie tygodnie i miesiące. Tak się jednak nie stało.

WIDEO: Kibice Legii na długo zapamiętają to Feio

Przede wszystkim pierwsza połowa gry – pomimo tego, że zakończona z remisem 1:1 – nie była pod względem stylu gry zbyt dobra dla zespołu gospodarzy. Legioniści nie mieli większej kontroli nad boiskowymi wydarzeniami, dużo było w ich grze chaosu oraz po prostu przypadkowości. To dość zaskakujące, bo do tej pory raczej drużyna Goncalo Feio przyzwyczaiła nas do innego obrazu meczu.

𝐋𝐔𝐆𝐀𝐍𝐎 NA PROWADZENIU❗



📺 Polsat Sport 1, PS Premium 1

📲 Polsat Box Go#UECL #LEGLUG pic.twitter.com/6LAoq2Ai8a — Polsat Sport (@polsatsport) December 12, 2024

Po zmianie stron obraz meczu nie uległ znaczącej zmianie. Właściwie można powiedzieć, że pozostał taki sam, jak z pierwszej odsłony. To zespół gości ze Szwajcarii częściej miał piłkę przy nodze i potrafił lepiej korzystać z nadążających się sytuacji. Legia, choć próbowała się odgryzać, to robiła to mało skutecznie i konkretnie. Finalnie w 74. minucie rywalizacji gola na 1:2 dla Lugano zdobył Albian Hajdari, który kapitalnie odnalazł się w polu karnym po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. To była druga stracona tego dnia przez Wojskowych bramka po stałym fragmencie gry.

W doliczonym czasie gry z boiska wyleciał jeszcze Radovan Pankov za drugą żółtą kartkę. Legia po pięciu meczach w Lidze Konferencji ma na koncie 12 punków.

Czytaj więcej: Piątek kapitalnie wypatrzył partnera! Reszta była formalnością [WIDEO]