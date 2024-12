Nicola Zalewski już w 10. minucie meczu AS Romy z Bragą w Lidze Konferencji Europy zanotował asystę po dograniu piłki do Lorenzo Pellegriniego.

Nicola Zalewski z asystą w meczu Ligi Konferencji

Nicola Zalewski to bez dwóch zdań piłkarz, który lepiej radzi sobie w reprezentacji, niż w klubowej piłce. Potwierdzenie tej tezy można obserwować właściwie od początku tego sezonu, gdy w barwach AS Romy Polak często miał problemy nie tylko z dobrą grą, a nawet łapaniem się do składu, to w drużynie narodowej był motorem napędowym i tym, o kim z całą pewnością można było powiedzieć, że stanął na wysokości zadania.

22-letni wahadłowy nie może liczyć na pewny plac gry u trzeciego już szkoleniowca Romy, dlatego też tak ważne jest to aby pokazywał się on z dobrej strony, gdy dostaje już swoje minuty. W czwartkowym meczu fazy ligowej Ligi Konferencji Europy Zalewski otrzymał szansę gry od pierwszej minuty w meczu z Bragą i chyba można powiedzieć, że wykorzystać daną mu szansę.

Już w 10. minucie rywalizacji AS Roma wyszła na prowadzenie, a swój wymierny udział przy trafieniu na 1:0 miał właśnie reprezentant Polski. Nicola Zalewski skorzystał z prostopadłego podania od jednego z partnerów i popędził z piłką wzdłuż bocznej linii boiska, po czym dograł futbolówkę do Lorenzo Pellegriniego, który pewnym strzałem pokonał bramkarza rywali.

Nicola Zalewski w tym sezonie ma na koncie tylko 13 rozegranych spotkań, które w sumie dają mu 630 minut na boisku. Asysta w meczu z Bragą jest jego drugą w tej kampanii.

