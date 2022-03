PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz w poniedziałek wziął udział w konferencji prasowej przed debiutem w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Trener wypowiedział się na temat stanu zdrowia graczy, wagi meczu ze Szkocją czy planu na zgrupowanie.

Czesław Michniewicz w poniedziałek wziął udział w konferencji prasowej przed meczem ze Szkocją

Trener wypowiedział się na temat planu na zgrupowanie czy stanu zdrowia graczy

Wyznał też, że w sparingu spróbuje przetestować dwie formacje: 3-4-3 oraz 3-5-2

Poza Rybusem i Świderskim brak istotnych problemów zdrowotnych

Czy nieobecność Macieja Rybusa zmieniła plany na najbliższe mecze?

– Każda kontuzja zawodnika w jakimś stopniu komplikuje to, co zaplanowaliśmy. Braliśmy to jednak pod uwagę. Dlatego na kluczowe pozycje powołaliśmy po trzech zawodników. Mamy Puchacza i Recę, jest też Kun. Żałujemy, że nie ma z nami Maćka Rybusa. Mamy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia i zacznie grać na wysokim poziomie. Nie planujemy nikogo dowoływać na tę pozycję – powiedział Czesław Michniewicz. Zaprzeczył też doniesieniom na temat innych urazów. – Nie, nie mamy większych problemów zdrowotnych. Dzisiejszy trening będzie podzielony na trzy grupy, bo część graczy przyleciała dopiero późno w nocy. Czterech graczy będzie przechodzić odnowę biologiczną w hotelu. Ale nie mamy żadnych urazów, tylko Salamon narzeka na delikatny uraz, ale myślę, że jutro już będzie okej.

W jakiej kondycji psychicznej jest Sebastian Szymański?

– Rozmawiałem w tygodniu z Sebastianem Szymańskim o tej całej sytuacji. Dziś przyjechał bardzo zmęczony, nie przespał nawet godziny i będzie w tej grupie, która będzie przechodziła regenerację. Będzie czas, by z nim jeszcze o tym porozmawiać. Mam nadzieję, że z jego psychiką wszystko okej.

Lewy może odpocząć w meczu ze Szkocją

Do jakich zmian w przygotowaniu lub w grze defensywnej zobaczymy względem kadencji Paulo Sousy?

– Pracujemy wg własnych wzorców, które wypracowaliśmy w reprezentacji U-21. Pewne rzeczy zmodyfikowaliśmy, bo mamy do czynienia z piłkarzami na najwyższym poziomie. Nie będziemy tu robić rewolucji. Skupiamy się na sobie. Treningów nie ma zbyt wiele. Do meczu ze Szkocją skupimy się tylko na tym spotkaniu. Pod tym kątem będziemy prowadzić zajęcia. Chciałbym, żeby drużyna ze Szkocją zagrała w dwóch ustawieniach. Zobaczymy, czy uda się to zrobić po przerwie, czy trochę później. Jeszcze dziś czeka mnie rozmowa z wieloma zawodnikami. Nie każdy musi w tym meczu wystąpić, bo część jest bardzo zmęczona. Przed nami jeszcze trochę rzeczy do ustalenia. Co do obrony, mamy doświadczonych graczy. Glik, Bednarek to filary naszej reprezentacji. Dawidowicz też ostatnio występował w trójce obrońców. Dziś musimy znaleźć dla niego alternatywę i na tym się będziemy koncentrować.

Czy Robert Lewandowski wystąpi w meczu ze Szkocją?

– Wiem o drobnym urazie Roberta z zeszłego tygodnia, ale wszystko jest okej. Ostatnio strzelił dwie bramki. Jeszcze dziś będę z nim rozmawiał na temat jego ewentualnego udziału w meczu ze Szkocją. Pamiętamy mecz z Andorą. Dla nas najważniejszym meczem jest ten wtorkowy, ale z tego ze Szkocją chcemy wyciągnąć jak najwięcej dla siebie, dla sztabu, dla drużyny. Chcemy wiedzieć, na kogo możemy liczyć w jakim stopniu. Meczu ze Szkocją nie uda się rozegrać u siebie, czeka nas podróż, więc to dodatkowe zmęczenie. Nie robimy z tego problemu, cieszymy się, że jest okazja, by zagrać. Ten mecz stanowi odpowiedź na pytanie, na kogo postawić, bo mam wątpliwości na kilku pozycjach.

“Ze Szkocją chcemy wypróbować dwa systemy”

Jakie są plany na mecz ze Szkocją?

– Chciałbym w tym spotkaniu zobaczyć po dwóch zawodników na różnych pozycjach. Na pewno dokonamy sześciu zmian w tym spotkaniu i na pewno będą zawodnicy, którzy ze sobą rywalizują o pozycję na mecz finałowy ze Szwecją bądź z Czechami. Chcę uzyskać na to odpowiedź. Traktujemy ten mecz bardzo poważnie, to mecz reprezentacji. Nawet, jeśli zagramy w trochę zmienionym składzie. To nic nie zmienia w naszym sposobie grania. Ci, którzy zagrają, też zagrają o swoją przyszłość. Oczekuję od tego meczu dobrej gry, ale głównie mnóstwo informacji. Chcemy też wypróbować grę w dwóch systemach: 3-4-3 oraz 3-5-2.

Czy nieobecność Macieja Rybusa ma drugie dno?

– Dziś miałem okazję rozmawiać z Mariuszem Piekarskim, pokazywał mi test Rybusa. Wcześniej otrzymał go nasz lekarz, tu nie ma podwójnego dna. Wykonał dwa testy, oba dały wynik dodatni. Podobnie jest w przypadku Karola Świderskiego, który wczoraj powiedział mi, jak wygląda jego kontuzja.

“Moje zdanie na temat meczu z Rosją pokrywa się z tym prezesa i piłkarzy”

Prezes i piłkarze odmówili gry przeciwko Rosji. Co myślał na ten temat selekcjoner?

– Moim głosem był głos prezesa, zawodników i Kuby Kwiatkowskiego. Jest hierarchia, kto się wypowiada w tak istotnej kwestii. Ja byłem cały czas w kontakcie i z graczami i z prezesem Kuleszą. Nie mam nic więcej do dodania.

Czy mecz ze Szkocją będzie wyjątkowo istotny dla Grzegorza Krychowiaka?

– Tak. Grał wczoraj, ściągnąłem jego mecz i obejrzałem go w całości. Kamera wszystkiego nie pokazuje, ale widziałem pewne zachowania. Dziś też będę z Grześkiem o tym rozmawiał. Mecz ze Szkocją to jest też test dla niego. On bardzo długo nie grał, praktycznie od listopada nie grał o punkty. Myślę, że on sam nie wie, w jakiej jest dyspozycji. Myślę, że w czwartek dostaniemy odpowiedź.

Zobacz również: Szymański kandydatem do wzmocnienia klubu La Liga.

Reprezentacja Polski swój jedyny sparing przed finałem baraży rozegra już w czwartek.

Szkocja Polska 2.55 3.20 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 marca 2022 18:20 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin