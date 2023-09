Zieliński nie owija w bawełnę. “Dramatycznie to wygląda”

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Reprezentacja Polski przegrała w Tiranie (0:2)

Ten wynik znacznie oddala Biało-czerwonych od gry na Euro 2024

Po spotkaniu wywiadu dziennikarzom TVP Sport udzielił Piotr Zieliński

“Dzisiaj brakowało nam wszystkiego”

Jednym z zawodników reprezentacji Polski, którzy udzielili wywiadu po przegranym meczu w Albanii był Piotr Zieliński.

– Dramatycznie to wygląda. Dzisiaj tak samo brakowało wszystkiego. Walki przede wszystkim. Albańczycy pokazali, że walką można wygrać sobie mecz. Ta walka musiałaby być na równym poziomie, to może wygralibyśmy jakością. Walki zabrakło i przegrywamy ważne spotkanie – stwierdził Polak.

Jaki jest plan na końcówkę eliminacji?

– Zostały trzy mecze. Musimy je wygrać i liczyć na to, że Czesi się potkną. Taki jest scenariusz i to musimy sobie wbić do głowy, żeby tak było. Bo inaczej nie pojedziemy na Euro – odpowiedział pomocnik. Następnie przyznał, że kadra mierzy się z wieloma problemami.

– Trudno powiedzieć. Coś jest nie tak, rezultaty to pokazują. To nie tak, że nie chcemy wygrywać, nie staramy się, ale widocznie tu jest czegoś za mało. Jest kilka aspektów, które trzeba poprawić. Musimy stworzyć jedną drużynę i iść do przodu. Wiem, że jest sytuacja dramatyczna i przegraliśmy trzy mecze w grupie, co jest nie do zaakceptowania, ale trzeba szukać drogi wyjścia – stwierdził.

– Chcieliśmy grać piłką, narzucić swój styl gry. Nie udało się. Albańczycy pokazali charakter, większą motywację, większą chęć zwycięstwa, wolę walki i wygrali zasłużenie. Szkoda, że bramka została nieuznana. Widocznie był spalony i siedliśmy potem. Zamiast ruszyć bardziej, to siedliśmy, a ci złapali wiatr w żagle – wyjawił pierwotny plan na spotkanie Zieliński.

– Brak reakcji po utraconych golach mnie martwi. Nie do zaakceptowania jest to, że nie ma reakcji i chęci do zdobycia gola. Przegrywamy mecz z Albanią, gdzie jesteśmy Polską, trochę lepszą reprezentacją. Ale walka wygrała. Jeśli zespół nie stara się wygrać meczu, to tak jest później – dodał.

