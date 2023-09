Bezpośredni awans coraz dalej. Jakie są szanse Polaków na baraże?

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski po pięciu kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w grupie E eliminacji do Euro 2024

Wydaje się, że bezpośredni awans z grupy jest bardzo mało prawdopodobny

Polacy wciąż mogą jednak zapewnić sobie grę na mistrzostwach Europy poprzez baraże

Baraże o Euro 2024. Jaka jest sytuacja Polaków?

Reprezentacja Albanii pokonała u siebie kadrę Polaków (2:0). To fatalny wynik dla Biało-czerwonych. Ci, na trzy mecze przed końcem eliminacji zajmują przedostatnie miejsce w grupie E. Nasi niedzielni pogromcy przewodzą stawce, mając cztery punkty przewagi nad podopiecznymi Fernando Santosa. Tylko dwie pierwsze drużyny awansują bezpośrednio na Euro 2024, więc coraz realniejszym scenariuszem jest dla Polaków gra w barażach.

Na nadchodzącym turnieju wystąpią 24 drużyny. 20 z nich trafi tam poprzez bezpośredni awans z grup, z kolei 21. będą gospodarze – reprezentacja Niemiec. Pozostaną zatem trzy miejsca, a o tym, kto je zajmie, zadecydują baraże.

Wystąpi w nim 12 zespołów, wybranych na podstawie wyników w Lidze Narodów. Powstaną trzy ścieżki (dla dywizji A-C). W każdej z nich zagrają po cztery reprezentacje, z których tylko jedna awansuje na mistrzostwa Europy. W interesującej nas ścieżce, dotyczącej dywizji A, zagrają cztery najwyżej sklasyfikowane ekipy, które nie wywalczyły sobie awansu “tradycyjną” drogą.

Polacy w Lidze Narodów zajęli jedenaste miejsce, ale ich sytuację poprawia fakt, że Niemcy byli dziesiąci. Jako gospodarze, nie będą musieli brać udziału w barażach. To oznacza, że co najmniej pięć wyżej sklasyfikowanych drużyn musiałoby zająć w swojej grupie trzecie lub niższe miejsce, byśmy nie dostali się do baraży. Jeśli nadal będzie brakowało drużyny z dywizji A, to turniej uzupełnią zespoły z najwyższym rankingiem Ligi Narodów UEFA, które nie wywalczyły awansu bezpośrednio z eliminacji. Zwycięzcy grup z lig B i C nie mogą jednak zmierzyć się z drużynami z wyższej dywizji.

