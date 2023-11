Manuel Locatelli, u którego zdiagnozowano złamanie żebra po sobotnim meczu Juventusu z Cagliari, nie weźmie udziału w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Włoch. Co więcej, jego udział w nadchodzącym hicie Serie A przeciwko Interowi również budzi duże wątpliwości.

IMAGO / Matteo Gribadi Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Locatelli doznał kontuzji w sobotnim meczu przeciwko Cagliari

Badania wykazały złamanie żebra u pomocnika Juventusu

Locatelli nie pomoże reprezentacji Włoch w meczach el. Euro 2024

Kontuzja wykluczyła Locatellego ze zgrupowania reprezentacji Włoch

Reprezentacja Włoch przygotowuje się do dwóch kluczowych meczów eliminacyjnych do Euro 2024 przeciwko Macedonii Północnej w piątek w Rzymie, a następnie w najbliższy poniedziałek na neutralnym boisku w Leverkusen z Ukrainą.

Locatelli w tych spotkaniach nie pomoże Włochom. Piłkarz Juventusu doznał kontuzji w meczu z Cagliari. – W tym bardzo pozytywnym okresie muszę zaakceptować tę kontuzję. Opuszczenie tych decydujących meczów boli jeszcze bardziej. Postaram się wrócić jak najszybciej – napisał gracz w mediach społecznościowych.

Sky Sport podaje, że choć nie jest to groźna kontuzja, jest ona niezwykle bolesna i utrudnia szybki powrót do pełnej sprawności. Można skrócić ten okres lekami przeciwbólowymi, ale oznacza to, że występ Locatellego w hicie Serie A, który odbędzie się 26 listopada pomiędzy Juventusem a Interem budzi poważne wątpliwości.

Zobacz również: Kolejne kontuzje w obozie Manchesteru United