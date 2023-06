PressFocus Na zdjęciu: Francja, eliminacje EURO 2024

W piątkowy wieczór mogliśmy śledzić aż 12 spotkań w ramach eliminacji do Euro 2024

Anglia pokonała Maltę 4:0, a Francja 3:0 Gibraltar

Sprawdź wszystkie wyniki

Piękny gol Macedonii. Wielki powrót Ukrainy. Wyniki meczy eliminacji EURO 2024

(grupa B) Gibraltar – Francja 0:3 (do przerwy 0:2)

(grupa B) Grecja – Irlandia 2:1 (do przerwy 1:1)

(grupa C) Macedonia Północna – Ukraina 2:3 (do przerwy 2:0)

Tak w reprezentacji Macedonii strzela Elijf Elmas, mistrz Włoch w barwach Napoli 🤯



📺 Polsat Sport Premium 4#EURO2024 pic.twitter.com/7iO865zSJH — Polsat Sport (@polsatsport) June 16, 2023



(grupa C) Malta – Anglia 0:4 (do przerwy 0:3)

(grupa D) Łotwa – Turcja 2:3 (do przerwy 0:1)

(grupa D) Walia – Armenia 2:4 (do przerwy 1:2)

(grupa H) San Marino – Kazachstan 0:3 (do przerwy 0:1)

(grupa H) Dania – Irlandia Północna 1:0 (do przerwy 0:0)

(grupa H) Finlandia – Słowenia 2:0 (do przerwy 1:0)

(grupa I) Kosowo – Rumunia 0:0 (do przerwy 0:0)

(grupa I) Andora – Szwajcaria 1:2 (do przerwy 0:2)

(grupa I) Białoruś – Izrael 1:2 (do przerwy 1:0)

