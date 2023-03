Reprezentacja Szkocji we wtorkowym hicie grupy A w eliminacjach do Euro 2024 pewnie pokonała Hiszpanię (2:0). Po zakończeniu meczu kilka słów na temat rywalizacji przekazał Scott McTominay.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Scott McTominay

Reprezentacja Szkocji we wtorek wieczorem sensacyjnie pokonała Hiszpanię (2:0)

Bohaterem wyspiarzy został Scott McTominay, który strzelił dwa gole

Po zakończeniu spotkania zawodnik opowiedział o wiktorii swojej drużyny i swoich golach

Scott McTominay po meczu Szkocja – Hiszpania

Reprezentacja Szkocji nie była faworytem w starciu z Hiszpanią we wtorkowym meczu rozgrywanym na Hampden Park. Mim wszystko ekipa Steve’a Clarka wygrała z La Furia Roja, co skutkuje tym, że po dwóch kolejkach w eliminacjach do mistrzostw Europy jest na pierwszym miejscu z dorobkiem sześciu oczek na koncie. Jednocześnie Szkoci mają pięć zdobytych bramek i zero straconych.

– Poszło nam bardzo, bardzo dobrze. Wiedzieliśmy, że rywale będą dłużej utrzymywać się przy piłce. Trener przekazał nam jednocześnie, abyśmy byli czujni, gdy będziemy mieć swoje szanse. Mieliśmy wystarczająco dużo okazji, aby naprawdę stwarzać problemy Hiszpanii i strzelić kilka goli – mówił Scott McTominay cytowany przez Uefa.com.

– Jako dziecko byłem ofensywnym pomocnikiem. Lubię wchodzić w pole karne. Muszę to robić częściej. Wiem, że mogę notować więcej trafień i asyst – kontynuował pomocnik.

Kolejne spotkanie reprezentacja Szkocji rozegra 17 czerwca. Wówczas na wyjeździe rywalem wyspiarzy będzie Norwegia.

