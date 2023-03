PressFocus Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Hiszpania sensacyjnie przegrała w eliminacjach EURO 2024

La Roja mimo ogromnej przewagi w posiadaniu piłki przegrała 0:2 ze Szkocją

Po meczu głos zabrał selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente

De la Fuente skomentował porażkę Hiszpanów

Pomimo 68% posiadania piłki, Hiszpania nie stworzyła żadnych klarownych okazji przeciwko Szkotom, co zaowocowało dość komfortowym wieczorem dla drużyny Steve’a Clarke’a w Glasgow.

De la Fuente dokonał ośmiu zmian w drużynie, która w niedzielę pokonała Norwegię, ale jego decyzja o odpoczynku dla kilku graczy najwidoczniej nie okazała się tak trafna.

– Myślę, że mogę być zadowolony z postawy naszych zawodników. Zrobiliśmy wszystko, by wygrać, ale nic nie zadziałało. To jest oczywiście bolesna dla nas porażka, ale analizując grę uważam, że to był dobry mecz w naszym wykonaniu. Powinniśmy uzyskać zdecydowanie lepszy rezultat. Przed nami jeszcze wiele rzeczy do poprawy, a z tej porażki z pewnością wyciągniemy odpowiednie wnioski – mówił po meczu Luis de la Fuente.

W czerwcu reprezentacja Hiszpanii przystąpi do Final Four Ligi Narodów. Pierwszy mecz półfinałowy La Roja rozegra przeciwko Włochom.

