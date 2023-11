IMAGO / Uwe Kraft Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Reprezentacja Włoch bezbramkowo zremisowała z Ukrainą, dzięki czemu wywalczyła sobie awans na Euro 2024

Mistrzowie Europy nie wystąpili na ostatnim mundialu

Luciano Spalletti przyznał, że prawdziwa praca jego drużyny rozpocznie się dopiero teraz

“Przybyłem tu, by wywalczyć awans, a nie szukać wymówek”

Reprezentacja Włoch po raz kolejny miała wielki problem z awansem na wielką imprezę. Przypomnijmy, że mistrzowie Europy z Euro 2021 nie wystąpili na ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata w Katarze. Kończący się cykl eliminacyjny Squadra Azzurra zaczęła jeszcze pod wodzą Roberto Manciniego. Selekcjoner niespodziewanie zrezygnował, a jego rolę przejął Luciano Spalletti. Choć nie bez kłopotów, niedawny trener SSC Napoli poprowadził kadrę narodową do awansu. W kluczowym spotkaniu z Ukrainą, Włosi wywalczyli bezbramkowy remis, a dzięki lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich zakończyli kwalifikacje nad naszymi sąsiadami.

– Słyszałem, jak media opowiadały o strachu. Tyle, że odkąd tu trafiłem powtarzaliście mi, że to spotkanie było kluczowe. Biorąc pod uwagę, co działo się w niedawnej przeszłości w związku z wielkimi turniejami, absolutnie musieliśmy się tym razem zakwalifikować. Nie jest łatwo grać w piłkę, czując, jak presja zapiera ci dech w piersi. Nie jest też łatwo przyjść i natychmiast podjąć same dobre wybory. Niektórych rzeczy nauczyłem się już po przyjęciu posady. Myślę, że teraz wiem trochę więcej. Przybyłem tu, by wywalczyć awans, a nie, by znaleźć wymówki na wypadek, gdyby nam się nie udało – powiedział pewny siebie Luciano Spalletti.

Squadra Azzurra może odetchnąć z ulgą. Włochom pozostaje już tylko czekać na losowanie grup Mistrzostw Europy w Niemczech.

