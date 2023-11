IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Federico Chiesa oraz Ilia Zabarny

Mecz Włochy – Ukraina był walką o wyjazd na przyszłoroczne EURO

Spotkanie rozgrywane na BayArena nie przyniosło rozstrzygnięcia

Bezbramkowy remis zagwarantował “Squdra Azzurra” udział w turnieju

Reprezentacja Włoch zremisowała i awansowała na EURO

Poniedziałkowe starcie reprezentacji Włoch z Ukrainą zapowiadało się niezwykle ciekawie. Obie drużyny walczyły o drugie miejsce w grupie, które dawało awans na mistrzostwa Europy. W lepszej sytuacji byli piłkarze Luciano Spallettiego, którym potrzebny był tylko remis.

Pierwsza część gry nie przyniosła goli, ale mieliśmy sporo emocji. Głównie dominowali reprezentanci Włoch, ale Ukraińcy nie pozostali im dłużni. To właśnie gospodarze jako pierwsi stanęli przed doskonałą okazją na zdobycie bramki. Jednak uderzenie Sudakowa zatrzymał Donnarumma. Italia miała szanse wyjść na prowadzenie kolejno w 16. i 30. minucie. Jednak dwukrotnie na wysokości zadania stanął Trubin.

W drugiej połowie do głosu częściej dochodzi podopieczni Rebrowa. W 66. minucie na listę strzelców mógł wpisać się Mudryk, ale piłkarz Chelsea w dogodnej sytuacji nie zdołał pokonać włoskiego golkipera. Kilka chwil później Włosi wreszcie przeprowadzili groźną akcję, a w zasadzie zrobił to Chiesa. Piłkarz Juventusu wyłożył piłkę do Scamakki, który nie zdołał czysto trafić w piłkę. W końcówce jeszcze groźny strzał na bramkę Donnarummy oddał Sudakow. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, więc Italia mogła świętować awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

Ukraina – Włochy 0:0