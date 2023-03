PressFocus Na zdjęciu: Dani Olmo

3:0 – takim wynikiem zakończył się mecz Hiszpania – Norwegia

Dla Luisa de la Fuente był to debiut w roli trenera La Roja

Co po spotkaniu powiedział 61-letni selekcjoner reprezentacji?

De La Fuente: Ciągle możemy się poprawić

Hiszpania triumfowała na otwarcie eliminacji do Mistrzostw Europy 2024. La Furia Roja wygrała z Norwegią po golu Daniego Olmo i dublecie Joselu. Dla Luisa de la Fuente, który zastąpił Luisa Enrique, było to pierwsze spotkanie w roli selekcjonera reprezentacji. 61-latek zadebiutował w znakomity sposób – jego podopieczni sięgnęli po trzy punkty. Jak mecz ocenił był opiekun młodzieżowych ekip La Roja?

– Jest jeszcze wiele do poprawienia, ale jestem bardzo zadowolony z tego, co widziałem przez ostatnie dni. Daje mi powód do optymizmu. Cieszę się z postawy moich zawodników, jednak ciągle możemy być lepsi. To normalne, że czasami cierpisz w meczach na tym poziomie.

De La Fuente wypowiedział się także na temat znakomitego występu Joselu, który pojawił się na boisku w 81. minucie, a chwilę później miał już na koncie dwa gole:

– Wszedł do gry z wielkim entuzjazmem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy takich graczy. Joselu zasłużył na to, by tu być. Zasłużył na swój debiut w reprezentacji.

