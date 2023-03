Hiszpania pokonała Norwegię w pierwszym meczu eliminacji do Mistrzostw Europy 2024. W spotkaniu rozgrywanym na Estadio La Rosaleda w Maladze triumfowali gospodarze. Wynik starcia otworzył Dani Olmo, a w końcówce ustalił go Joselu, dla którego był to debiut w reprezentacji. Co po ostatnim gwizdku powiedział autor dubletu?