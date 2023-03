Reprezentacja Włoch zmierzy się w czwartkowy wieczór w hicie eliminacji do Euro 2024 z Anglią. Przed tym starciem z dziennikarzami rozmawiał selekcjoner Squadra Azzurra.

fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Roberto Mancini

Reprezentacja Włoch wraca do wielkiego grania

Przed meczem Azzurrich z Anglią wypowiedział się Roberto Mancini

Opiekun włoskiej eksipy wskazała konkretne cele, jakie ma Squadra Azzurra

Roberto Mancini przed meczem Włochy – Anglia

Reprezentacja Włoch z Anglią zmierzy się na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu. Podekscytowania z tego powodu nie ukrywał selekcjoner Squadra Azzurra.

– Dobrze się przygotowujemy. Neapol będzie nas wspierał swoim ciepłem i mamy nadzieję, że będzie to dobry mecz. Schodzimy z zaplecza Ligi Narodów, która jest jak mistrzostwa Europy, gdzie spotykają się najsilniejsze drużyny. Ostatnio dwukrotnie mierzyliśmy się z Anglią, ale jutro to będzie inna historia i chcielibyśmy dobrze rozpocząć eliminacje do Euro 2024 – mówił w trakcie środowej konferencji prasowej Mancini cytowany przez Football Italia.

– Przeszliśmy drogę od wielkiej radości ze zdobycia mistrzostwa Europy do wielkiego rozczarowania z powodu braku udziału w mistrzostwach świata, na które nie zasłużyliśmy. Dwukrotnie zakwalifikowaliśmy się do finałowej czwórki Ligi Narodów i teraz musimy zaczynać od zera – zaznaczył opiekun aktualnych mistrzów Europy.

– Chcemy wygrać Ligę Narodów i zakwalifikować się do mistrzostw Europy, abyśmy mogli grać jak aktualni mistrzowie – zaznaczył Mancini.

Czwartkowa potyczka zacznie się o 20:45.

