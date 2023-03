Włochy - Anglia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Hit w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej eliminacji do Euro 2024 zapowiada się wybornie. W tym miejscu możesz dowiedzieć się, gdzie znaleźć transmisję z tej batalii w internecie i w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Roberto Mancini

Włochy – Anglia, gdzie oglądać

Reprezentacja Włoch przystąpi do spotkania, chcąc wykonać krok w kierunku wywalczenia nie tylko awansu na Euro 2024, ale odzyskaniu blasku po braku występu na mundialu w Katarze. Jednocześnie podopieczni Roberto Manciniego mają zamiar zrehabilitować się za listopadową porażkę z Austrią (0:2).

Reprezentacja Anglii rozegra natomiast pierwszy mecz od momentu, gdy na mistrzostwach świata przegrała z Francją (1:2). Jednocześnie Synowie Albionu mają zamiar wrócić na zwycięskie tory. Chociaż na wyjazdach ekipa Garetha Southgate’a nie radzi sobie najlepiej.

Włochy – Anglia, transmisja na żywo w TV

Czwartkowe starcie będzie emitowane na antenach Polsat Sport i TVP Sport. Spotkanie zacznie się o 20:45.

Włochy – Anglia, transmisja na żywo za darmo

Konfrontacja z udziałem Włochów i Anglików będzie transmitowana również w internecie. Mecz będzie dostępny na platformie Polsat Box Go. Teraz dostęp na 30 dni do usługi możesz uzyskać zupełnie za darmo dzięki promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Trzeba spełnić następujące warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Włochy – Anglia, transmisja online

Czwartkowy mecz będzie do dyspozycji widzów dzięki aplikacji Polsat Box Go, która jest dostępna na smartfony, tablety, a także na Smart TV. Powyżej wyjaśniliśmy, co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z atrakcyjnej promocji.

Włochy – Anglia, kursy bukmacherskie

Faworyta potyczki na Stadio Diego Armando Maradona trudno wskazać. Tymczasem kurs na remis w rywalizacji obu ekip oscyluje w granicach 3,25.

Diego Armando Maradona EURO Kwalifikacje Grupa C Włochy Anglia 2.95 3.20 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 marca 2023 05:33 .