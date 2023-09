Były reprezentant Polski nie zostawił suchej nitki na Santosie. “Cofnęliśmy się w rozwoju”

IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Marek Jóźwiak

Reprezentacja Polski zawiodła w Tiranie, gdzie niestety przegrała 0:2 z Albanią

Fernando Santos jest krytykowany w mediach za słabą postawę jego drużyny

Marek Jóźwiak uważa, że Portugalczyk “nic nie dał” naszej kadrze narodowej

“Nie dał żadnemu zawodnikowi zadebiutować”

Reprezentacja Polski pod wodzą Fernando Santosa nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań. Portugalczyk znajduje się pod coraz większą krytyką, a jego przyszłość na stanowisku selekcjonera Biało-Czerwonych stoi pod znakiem zapytania.

Suchej nitki na 68-latku w studiu meczowym “Przeglądu Sportowego Onet” nie zostawił Marek Jóźwiak, który stwierdził, że Fernando Santos “nic nie dał” naszej kadrze. Były reprezentant Polski i ex-piłkarz Legii Warszawa uważa nawet, że nasza drużyna cofnęła się w rozwoju.

– Z tego, co widzimy, to nic nie dał, mieliśmy mieć przebudowę reprezentacji, mieliśmy mieć kilka nowych twarzy, nie dał żadnemu zawodnikowi zadebiutować. To pokazuje, że jesteśmy może nie w tym samym miejscu, ale cofnęliśmy się o jakiś czas w rozwoju tej drużyny – przyznał Marek Jóźwiak.