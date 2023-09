IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: James Trafford

James Trafford na Wyspach Brytyjskich uchodzi za bardzo duży talent

Jego rozwój bacznie śledzi selekcjoner reprezentacji Anglii – Gareth Southgate

Niewykluczone, że bramkarz wkrótce zostanie powołany do kadry

James Trafford obserwowany przez Garetha Southgate’a

Reprezentacja Anglii z trzynastoma punktami na koncie pewnie prowadzi w tabeli grupy C eliminacji do EURO 2024 i wszystko wskazuje na to, że Synowie Albionu polecą do Niemiec na zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Europy.

Selekcjoner Gareth Southgate mógłby więc na kolejnych zgrupowaniach sprawdzić kilku nowych zawodników. Dziennik “Daily Mail” spekuluje, że wkrótce powołanie może otrzymać dwudziestoletni bramkarz Burnley – James Trafford.

Wychowanek Manchesteru City uchodzi za bardzo duży talent – w tym roku został mistrzem Europy do lat 21. Gareth Southgate przetestowałby perspektywicznego golkipera w kontekście bliższej lub dalszej przyszłości drużyny narodowej.