IMAGO / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak odpowiadał na pytania dziennikarzy na dzisiejszej konferencji prasowej

Defensywny pomocnik został zapytany m.in. o atmosferę w reprezentacji Polski

33-latek jest bliski osiągnięcia granicy 100 meczów w kadrze narodowej

“Wydaje mi się, że pewne rzeczy powinny zostać w szatni”

Reprezentacja Polski już w najbliższą niedzielę, 10 września o godzinie 20:45 zmierzy się z Albanią. Stawka tego pojedynku będzie ogromna, ponieważ Biało-Czerwoni są tuż za Albańczykami w tabeli grupy E. W dzisiejszej konferencji prasowej naszej kadry wziął udział Grzegorz Krychowiak, który odpowiadał na pytania dziennikarzy.

– Wydaje mi się, że każdy zawodnik chce dobić do jakiejś wyjątkowej liczby spotkań w reprezentacji 70, 80, 90 meczów. Jutro jest jednak bardzo ważny mecz. Graliśmy tu już wcześniej, atmosfera była bardzo gorąca – powiedział Grzegorz Krychowiak.

– Ja nie mam wrażenia, że w reprezentacji jest zła atmosfera. Wręcz przeciwnie. Atmosfera jest bardzo dobra. Przyjeżdżamy tutaj, wiemy, po co tutaj przyjeżdżamy. Gra w reprezentacji to jest wielkie wyróżnienie. Zdajemy sobie sprawę, że wokół reprezentacji wiele się dzieje, ale to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. My się skupiamy na piłce nożnej. Ja nie chcę o tych rzeczach rozmawiać, to może jest sprawa PZPN – dodał zawodnik Abha Club.

– Każdy ma możliwość w dzisiejszych czasach powiedzieć, co chce do prasy, także każdy zawodnik i trzeba to uszanować. Ja wychodzę z tego założenia, że kiedy ja chcę coś powiedzieć do zawodników czy do trenera, to zawsze to robię w szatni. Wydaje mi się, że pewne rzeczy powinny zostać w szatni, ale my skupiamy się na piłce nożnej. Każdy z nas, który przyjechał na to zgrupowanie, chce pojechać na EURO, z trenerem na czele. Będziemy walczyć, żeby ten cel zrealizować – zakończył defensywny pomocnik.