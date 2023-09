"Jeżeli nie możemy zdobyć kilku bramek w takim spotkaniu, jak z Wyspami Owczymi, to nie wiem, czego mamy szukać na Euro" - grzmi Jacek Bąk, były kapitan kadry w rozmowie ze "sport.tvp.pl".

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Fernando Santos, reprezentacja Polski

Jacek Bąk krytycznie wypowiedział się o ostatnich meczach reprezentacji Polski

Były kapitan kadry jest zły na styl, a właściwie jego brak

“Nie widać żadnego wypracowanego stylu” – mówi

“Nie wiem, czego mamy szukać na Euro”

Reprezentacja Polski pod wodzą Fernando Santos przeżywa bardzo trudne chwile. Po kompromitacji w meczu z Mołdawią przyszedł czas na spotkanie z Wyspami Owczymi. Tym razem na własnym obiekcie udało się wygrać, ale przynajmniej do 70. minuty meczu gra pozostawiała bardzo wiele do życzenia. Nie było widać stylu, a jedyny pomysł na grę polegał na podaniach za linię obrony rywali. Krytyczny głos zabrał Jacek Bąk.

– Nie widać żadnego wypracowanego stylu i chyba każdy kibic to dostrzega. Ten zespół potrzebuje bodźców, a on ich nie daje. Ta drużyna usypia, a selekcjoner razem z nią. Jest hamulcowym tej reprezentacji. Santos nie ma koncepcji. W grze nie widzę żadnej taktyki. Najpierw skreślił Grzegorza Krychowiaka, a teraz powołał go i wystawił w podstawowym składzie. Cały czas odnoszę wrażenie, że Portugalczyk nie zna naszych zawodników, nie rozumie naszej mentalności – powiedział Bąk dla “sport.tvp.pl”.

– Jeżeli nie możemy zdobyć kilku bramek w takim spotkaniu, jak z Wyspami Owczymi, to nie wiem, czego mamy szukać na Euro – dodał były kapitan kadry.

