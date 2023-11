Anthony Gordon bezapelacyjnie był jedną z gwiazd młodzieżowej reprezentacji Anglii. 22-latek nie doczekał się jednak jeszcze powołania do seniorskiej kadry Synów Albionu. Napastnika kuszą Szkoci, ale Gareth Southgate prosi go o cierpliwość.

IMAGO / ANP Na zdjęciu: Anthony Gordon

Anthony Gordon został wybrany najlepszym zawodnikiem mistrzostw Europy do lat 21, gdy latem Anglicy sięgnęli po złote medale

Napastnik nie może jednak doczekać się powołania od Garetha Southgate’a

Gracza kusi kadra Szkocji. Selekcjoner Anglików między słowami sugeruje jednak 22-latkowi, że może niebawem spodziewać się powołania

“Myślę, że Gordon musi patrzeć nieco dalej w przyszłość”

Anthony Gordon był jedną z największych młodzieżowych gwiazd ostatnich lat. Napastnik Newcastle United został wybrany najlepszym zawodnikiem mistrzostw Europy do lat 21, które odbyły się minionego lata. Jego reprezentacja Anglii sięgnęła wówczas po złote medale, a sam piłkarz strzelił dwie bramki.

W międzyczasie harmonijnie rozwijała się kariera klubowa 22-latka. Zimą 2023 roku przeniósł się za ponad 45 milionów euro z Evertonu do ekipy Srok. Pod wodzą Eddiego Howe’a regularnie pojawia się na boisku i zbiera dobre recenzje. Seniorska reprezentacja Anglii jest jednak jedną z najbardziej ekskluzywnych na świecie. By otrzymać do niej powołanie, trzeba się bardzo postarać. Nic zatem dziwnego, że sytuację próbują wykorzystać Szkoci. Gordon otrzymał ponoć ofertę zmiany narodowości. Kwestie formalne nie byłyby problemem. Dziadkowie ojca piłkarza pochodzą właśnie ze Szkocji. Głos w sprawie postanowił zabrać sam Gareth Southgate.

– Myślę, że musi patrzeć nieco dalej w przyszłość, brać pod uwagę możliwości, jakie mogą się pojawić. Myślę, że dla kogoś takiego, jak Anthony, jest to wkrótce możliwe – powiedział selekcjoner Synów Albionu. Tym samym niejako obiecał zawodnikowi powołanie na jedno z najbliższych zgrupowań. Zobaczymy, czy 22-latka przekonają słowa trenera, czy też postawi na pewną, acz zapewne usłaną mniejszą liczbą sukcesów, karierę w reprezentacji Szkocji.

Gordon rozegrał w tym sezonie już 11 meczów w Premier League. Zanotował w nich cztery bramki i dwie asysty.

