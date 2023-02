PressFocus Na zdjęciu: Kamil Glik

Tomasz Włodarczyk informuje, że Kamil Glik ma problemy z kolanem. Polski defensor będzie musiał jeszcze przejść dodatkowe badania, ale wiele wskazuje na to, że będzie potrzebny zabieg. Taki scenariusz najpewniej wykluczy go z marcowych meczów eliminacji do Mistrzostw Europy.

Kamil Glik zmaga się z kontuzją kolana

Polski obrońca być może będzie musiał przejść zabieg

Jego występ w meczac eliminacji jest zagrożony

Uraz Kamila Glika poważniejszy niż sądzono

Kamil Glik z problemami zdrowotnymi zmagał się już przed mundialem w Katarze. Obrońca Benevento był wyłączony z gry przez miesiąc, ale ostatecznie wrócił do pełni sił i stanowił o sile polskiej reprezentacji podczas Mistrzostw Świata. W czwartek pojawiły się doniesienia, że Fernando Santos planuje spotkanie z doświadczonym reprezentantem, aby pomówić o współpracy przed marcowymi meczami eliminacyjnymi.

Okazuje się jednak, że Kamil Glik może w tych pojedynkach nie wystąpić. Obrońca od pewnego czasu ma problem z kolanem, a konkretnie z łąkotką, co wykluczyło go z ostatnich trzech ligowych spotkań. Spodziewano się, że przerwa w grze wpłynie na poprawę jego zdrowia, ale zawodnik nadal odczuwa dyskomfort.

Z tego powodu Kamil Glik pojawił się w Polsce, gdzie przejdzie dodatkowe badania. Jak donosi Tomasz Włodarczyk wiele wskazuje na to, że zawodnik Benevento będzie musiał poddać się zabiegowi artroskopii kolana. Ostateczna decyzja ma jednak zapaść w przyszłym tygodniu.

Jeśli tak się stanie to Glik prawdopodobnie będzie pauzował jeszcze około miesiąca. Taki scenariusz sprawi, że jego występ w dwóch pierwszych meczach eliminacji stanie pod wielkim znakiem zapytania.

Reprezentacja Polski najpierw 24 marca zmierzy się z Czechami, a trzy dni później zagra z Albanią. Wiele wskazuje na to, że w tych pojedynkach może także zabraknąć Arkadiusza Milika oraz Sebastiana Szymańskiego.

