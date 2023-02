PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski udzielił wywiadu beIN Sports, w którym wypowiedział się na temat wrażeń po zdobyciu pierwszego trofeum w barwach FC Barcelony.

W styczniu Robert Lewandowski wygrał swoje pierwsze trofeum jako piłkarz Barcelony

Polak przyznał, że triumf w Superpucharze Hiszpanii pomógł mu poczuć się w nowym klubie jak w domu

34-latek bardzo pochwalił też metody trenerskie Xaviego Hernandeza

“Możemy teraz myśleć o zdobywaniu kolejnych trofeów”

Robert Lewandowski w styczniu sięgnął po swoje pierwsze trofeum w barwach Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola zarówno w półfinale, jak i finale Superpucharu Hiszpanii, który ostatecznie trafił do gabloty na Camp Nou. 34-latek nie ukrywał, że było to ważne wydarzenie.

– Muszę powiedzieć, że po tym pierwszym trofeum poczułem, że jestem piłkarzem Barcelony i do tego coś już wygrałem. Teraz możemy myśleć o przyszłości i sięganiu po kolejne trofea. Wygranie superpucharu sprawiło, że poczułem się jak w domu. To pokazało, że jako zespół możemy patrzeć w przyszłość. To piękne uczucie, bo w La Lidze czeka się miesiącami, by zobaczyć, czy udało się zostać mistrzem – powiedział Lewandowski. – Superpuchar był też ważny dla młodych graczy. Poczuli się bardziej komfortowo, to zwiększyło ich pewność siebie. Nawet w kontekście trofeów, o które powalczymy w przyszłości – dodał.

Kapitan reprezentacji Polski nie krył też zadowolenia z pracy pod okiem Xaviego Hernandeza.

– Był niesamowitym graczem. Jako trener utrzymuje wokół siebie to wrażenie. To, co nam przekazuje, sprawdza się, więc wierzysz w niego oraz pokazywaną przez niego drogę. Jako “szóstka” czy “ósemka” widział na boisku wszystko, biegał po całej przestrzeni. A jeśli już wtedy widział wszystko, to pomyśl sobie, jak jest teraz, gdy jest szkoleniowcem. Czasem istnieje drobna różnica pomiędzy byciem niesamowitym trenerem i zawodnikiem. Ostatecznie to ona decyduje, czy osiągasz sukces. Myślę, że Xavi wie, co powinien robić i wychodzi mu to dobrze – powiedział 34-latek.

Lewandowski jest najlepszym strzelcem Barcelony w tym sezonie. Rozegrał 26 spotkań, w których zanotował 23 bramki i pięć asyst.

