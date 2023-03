Mecz Czechy - Polska odbędzie się w ramach eliminacji do Euro 2024. Znana jest obsada komentatorska na debiutanckie spotkanie Fernando Santosa.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Mecz Czechy kontra Polska w piątek o 20:45

Spotkanie będą transmistować dwie stacje

Sprawdź kto skomentuje nasz pierwszy mecz w eliminacjach do Euro 2024

Czechy – Polska: obsada komentatorska meczu

W grupie E eliminacji do Euro 2024 dwie najmocniejsze reprezentacje to Czechy i Polska. Właśnie te kadry zmierzą się ze sobą już w piątkowy wieczór na starcie eliminacji do europejskiego czempionatu.

Biało-czerwonych po raz pierwszy poprowadzi Fernando Santos, który zadebiutuje w roli szkoleniowca reprezentacji Polski. Jego podopieczni postarają się o udany start kwalifikacji na rozgrywane w Niemczech Euro 2024.

Spotkanie Czechy kontra Polska będzie można zobaczyć w TVP 1, gdzie mecz skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński. Obsada komentatorska w Polsacie Sport Premium 1 to Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan.

