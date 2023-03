IMAGO / ANP Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Fortuna Arena EURO Kwalifikacje Grupa E Czechy Polska

Czechy – Polska, typy i przewidywania

Obie reprezentacje są faworytami do zajęcia dwóch pierwszych miejsc w eliminacyjnej grupie. Według bukmacherów to między Czechami i Polską powinna rozstrzygnąć się walka o pierwsze miejsce. Kluczowe w tej kwestii będzie piątkowe spotkanie, w którym trudno wskazać faworyta do zwycięstwa. Obie drużyny celują w zdobycie kompletu punktów, ale też nie widzą do końca czego mogą spodziewać się po rywalach. Spodziewamy się więc dość zachowawczej gry, co może wpłynąć na niezbyt dużą liczbę bramek. Stawiamy na maksymalnie dwa gole. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Czechy – Polska, ostatnie wyniki

Dla obu reprezentacji będzie to pierwsze spotkanie w tym roku, co sprawia, że forma obu drużyn jest wielką niewiadomą. Reprezentacja Polski po raz ostatni kibicom zaprezentowała się w trakcie finałów mistrzostw świata w Katarze, gdzie dotarła do 1/8 finału. W walce o ćwierćfinał Biało-czerwoni musieli uznać wyższość wyżej notowanej Francji (1:3). Prowadzona wówczas przez Czesława Michniewicza drużyna co prawda zrealizowała postawiony przed nią cel, jakim było wyjście z grupy, to jednak jej postawa w turnieju pozostawiała wiele do życzenia. Styl gry jaki zaprezentował polski zespół w fazie grupowej był mocno krytykowany.

Czesi okazji do występu na mundialu nie mieli. Z kolei ostatnie swoje oficjalne spotkania rozegrali w listopadzie ubiegłego roku. W towarzyskich meczach mierzyli się z Wyspami Owczymi oraz Turcją. W pierwszym spotkaniu, które rozegrane zostało w Ołomuńcu wygrali wysoko 5:0, natomiast w drugim ulegli na wyjeździe 1:2 Turcji.

Czechy – Polska, historia

Od rozpadu Czechosłowacji, obie drużyny mierzyły się do tej pory osiem razy. Bilans tych pojedynków jest remisowy, bowiem Polska i Czechy odniosły po cztery zwycięstwa.

Po raz ostatnie obie drużyny zagrały ze sobą 15 listopada 2018 roku. Wówczas w Gdańsku górą byli Czesi, którzy wygrali skromnie 1:0. Z kolei Biało-czerwoni ostatnie zwycięstwo odnieśli trzy lata wcześniej, wygrywając 3:1 we Wrocławiu.

Czechy – Polska, kursy bukmacherskie

Przed piątkowym meczem w Pradze trudno wskazać faworyta do zwycięstwa. Czesi będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska, co z pewnością wpływa na kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów. Ci właśnie gospodarzom dają nieco większe szanse na wygraną. Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z oferowanego przez STS podwyższonego zakładu bez ryzyka 130 zł. Otrzymasz go podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Czechy – Polska, kto wygra?

Czechy – Polska, przewidywane składy

Wyjściowa jedenastka Biało-czerwonych na piątkowe spotkanie jest sporą zagadką. Na pewno nie zobaczymy w niej etatowego dotychczas reprezentanta – Grzegorza Krychowiaka. Fernando Santos nie zdecydował się na powołanie doświadczonego pomocnika.

Portugalski szkoleniowiec będzie musiał obejść się także bez kilku piłkarzy, których z gry wyeliminowały kontuzje. Już wcześniej było wiadome, że przeciwko Czechom nie zobaczymy Jana Bednarka, Kamila Glika czy Arkadiusza Milika, ale już po powołaniach urazy z gry wykluczyły Kamila Piątkowskiego, Kacpra Kozłowskiego i Bartosza Bereszyńskiego. W ich miejsce w trybie awaryjnym powołani zostali Bartosz Salamon i Tymoteusz Puchacz.

Polska: Wojciech Szczęsny – Matty Cash, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior, Michał Karbownik – Nicola Zalewski, Krystian Bielik, Kamil Linetty, Piotr Zieliński, Michał Skóraś – Robert Lewandowski

Czechy – Polska, transmisja meczu

Mecz Czechy – Polska rozegrany zostanie w piątek (24 marca) o godzinie 20:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TVP1 i Polsat Sport Premium 1. W przypadku pierwszego z nich mecz skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński, natomiast w drugim przypadku Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan.

