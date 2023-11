IMAGO / MAXPPP / Fred Dugit Na zdjęciu: Aleksander Ceferin

Aleksander Ceferin przyznał, że brak reprezentacji Włoch na Euro byłby katastrofą

Na słowa prezydenta UEFA zareagował selekcjoner Ukrainy

Wypowiedź byłego prezesa słoweńskiej federacji wywołała spore poruszenie

Ceferin woli, aby to Włochy zagrały na Euro

Jak możemy przeczytać w “ESPN” Aleksander Ceferin wypowiedział się o nadchodzącym meczu Ukraina – Włochy. Prezydent UEFA dość niespodziewanie zaczął faworyzować reprezentację Włoch. Przyznał, że brak “Azzurrich” na przyszłorocznym turnieju może być katastrofą.

– Włochy muszą zakwalifikować się na Euro 2024, w innym wypadku będzie to katastrofa – mówił.

– Reprezentacja Włoch jest zbyt ważna, myślę, że pokonają Ukrainę – dodał.

Na kontrowersyjne słowa Ceferina zareagował selekcjoner naszych wschodnich sąsiadów. Rebrow był zniesmaczony zaistniałą sytuacją, aczkolwiek zwrócił uwagę, że jego podopieczni mogą wykorzystać te słowa jako dodatkową motywację, aby awansować na duży turniej.

– Nie interesuję nas to, co on powiedział. Naszym zadaniem nie jest koncentrowanie się na takich komentarzach – podkreślił trener Ukrainy.

– To, co mogę zrobić, to wpłynąć na chłopaków, aby wykorzystali te komentarze i byli bardziej zmotywowani do zakwalifikowania się na Euro – przyznał.

Mecz o 2. miejsce w grupie oraz awans na Mistrzostwa Europy odbędzie się w Leverkusen. Pierwszy gwizdek sędziego o 20:45.