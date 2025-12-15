Zamieszanie w szatni Legii. Jest głośno o tych słowach działacza

Legia Warszawa od ponad miesiąca nie wygrała meczu, a zimę spędzi w strefie spadkowej Ekstraklasy. Oliwy do ognia dolał Fredi Bobić, którego wypowiedzi bezpośrednio uderzają w piłkarzy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Bobić przesadził. Napięcie w Legii coraz większe

Legia Warszawa na półmetku sezonu zajmuje miejsce w strefie spadkowej Ekstraklasy. Będzie mogła ją opuścić najwcześniej po przerwie zimowej, kiedy to zadebiutuje po wodzą Marka Papszuna. Na ten moment zespół znajduje się w olbrzymim kryzysie, a oprócz słabej gry w lidze, zawiódł także na innych frontach – odpadł z Pucharu Polski, a w Lidze Konferencji Europy nie ma szans na awans do fazy pucharowej.

Kibice uderzają przede wszystkim w działaczy, którzy są odpowiedzialni za olbrzymie zamieszanie, do jakiego doszło kilka tygodni temu. Po odejściu Edwarda Iordanescu nie udało się szybko zatrudnić jego następcy. Odpowiedzialny za drużynę Inaki Astiz kompletnie sobie nie poradził, więc na zwycięstwo Legia czeka już od ponad miesiąca.

Co więcej, władze Legii raczej umywają się od odpowiedzialności. Po porażce z Piastem Gliwice do mediów wyszedł Fredi Bobić, który wypowiedział wiele zaskakujących słów. Bezpośrednio uderzył w piłkarzy, zarzucając im brak odpowiednich umiejętności i mentalności do gry w Legii. Jego wypowiedzi odbiją się szerokim echem w mediach, a o całej sprawie na pewno głośno jest też w szatni drużyny.

– Dziś piłkarze Legii siedzą w szatni i zastanawiają się, kogo miał na myśli. Tą wypowiedzią Bobić trochę się pali, w meczu z Piastem zagrało ośmiu piłkarzy, których razem z Michałem Żewłakowem ściągnęli. Jeżeli jesteś dobrym liderem i po wielu tygodniach decydujesz się wyjść do mediów, odpuść sobie zrzucania winy na innych, tylko weź to na klatę. Wtedy brzmiałoby to zupełnie inaczej. (…) W normalnym klubie, w klubie o takiej skali, z takim budżetem, z takimi pensjami, taką infrastrukturą i takimi kibicami przeszłoby tornado przez gabinety po tym, co zostało ugotowane w ostatnich miesiącach – przekazał Tomasz Włodarczyk w programie na kanale Meczyki.pl.