Bobić nie miał litości dla piłkarzy Legii. „Nie mają jaj, żeby tu grać”

Legia Warszawa skończyła 2025 rok w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Po ostatnim meczu Fredi Bobić nie miał litości dla zawodników stołecznego klubu. W rozmowie z Canal+ Sport przyznał, że część piłkarzy nie ma jaj, żeby grać w barwach Legii.

PressFocus Na zdjęciu: Fredi Bobić

Legia skończyła rok w strefie spadkowej. Bobić wprost o piłkarzach

Legia Warszawa będzie chciała jak najszybciej zapomnieć o drugim półroczu 2025 roku. Wojskowi kończą rok kalendarzowy na przedostatnim 17. miejscu w Ekstraklasie. Na dodatek stracili nawet matematyczne szanse na dalszą grę w Lidze Konferencji.

Atmosfera w klubie jest grobowa. Kibice są wściekli na właściciela klubu, co można było zobaczyć m.in. podczas ostatniego meczu Legia – Piast. Sytuację ma naprawić Marek Papszun, który lada moment zostanie nowym trenerem pierwszego zespołu. Zanim dojdzie do zmiany na ławce trenerskiej, postawę zawodników skomentował Fredi Bobić, czyli jeden z dyrektorów Legii.

Bobić nie gryzł się w język, sugerując, że niektórym zawodnikom brakuje jaj, żeby grać w barwach Legii. Zaznaczył, że od nowego roku nie będzie żadnych wymówek. Wojskowi będą mogli skupić się tylko i wyłącznie na grze w PKO BP Ekstraklasie.

– Zawsze znajdziemy sposób, żeby nie wygrać meczu. Czasem prowadzimy, ale i tak znajdujemy sposób, żeby nie dowieźć wyniku. To naprawdę przykre, ale na końcu musisz pracować z piłkarzami każdego dnia. Pewność siebie zniknęła. Szczerze mówiąc, niektórzy zawodnicy nie mają jaj, żeby grać w tej koszulce. Teraz ja i wszyscy w klubie bierzemy za to odpowiedzialność. Nie uciekniemy od niej. Od stycznia będziemy ciężko pracować – mówił Fredi Bobić w rozmowie z Canal+ Sport.

– Wiosną nie będzie wymówek. Będziemy mieć tylko 16 meczów. Nie mamy Europy, nie mamy pucharu. Będziemy mieć wystarczająco czasu, żeby odpoczywać i przygotowywać się do poszczególnych spotkań. Wyniki są naprawdę słabe. Musimy nad tym mocno pracować, ale najpierw zrobimy zmiany. Najpierw trenera, a potem w drużynie – dodał.

W tym roku Legia zagra jeszcze tylko jeden mecz. W czwartek (18 grudnia) zmierzą się z Lincoln w Lidze Konferencji. Będzie to ostatnie spotkanie, w którym drużynę poprowadzi Inaki Astiz, który pełni rolę tymczasowego trenera.