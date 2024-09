Selekcjoner reprezentacji Polski kandydatem na nowego trenera Zagłębia Lubin

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Marcin Włodarski

Zagłębie Lubin znalazło nowego trenera?

Zagłębie Lubin dzisiaj rano poinformowało o istnej rewolucji wewnątrz klubu. Z zespołem pożegnał się Waldemar Fornalik, który na skutek słabych wyników stracił zaufanie ze strony zarządu, a wraz z nim z Lubina odszedł także dotychczasowy dyrektor sportowy Piotr Burlikowski. O tym, kto może go zastąpić informowaliśmy już wcześniej, jednym z kandydatów jest Mariusz Lewandowski, a więcej o tym przeczytasz TUTAJ.

Wiadomo jednak także, że bardzo ważny, a może nawet ważniejszy jest wybór nowego szkoleniowca. O tym, że pozycja Fornalika nie jest najmocniejsza mówiono już od dłuższego czasu i Zagłębie miało czas, aby przygotować się do takiej zmiany. Kto więc może zostać nowym trenerem Zagłębia Lubin? Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, we wtorek na rozmowie w klubie ma stawić się Marcin Włodarski.

42-latek do tej pory znany jest z pracy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Prowadził m.in. zespoły do lat 15, 16 i 17. Ostatnio był także w sztabie reprezentacji Polski na Euro 2024 oraz mecze Ligi Narodów, gdzie pełnił rolę asystenta Michała Probierza. Nie jest jednak przesądzone, że to właśnie on poprowadzi Miedziowych, choć patrząc na to, jak dobrze oceniany jest za pracę z młodzieżą – której w Zagłębiu jest sporo – pasowałby on idealnie do koncepcji klubu.

