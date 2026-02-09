Wisła Płock zostanie mistrzem Polski?! Misiura tonuje nastroje

Wisła Płock to największa sensacja tego sezonu Ekstraklasy. Beniaminek jest w grze nawet o mistrzostwo Polski. Mariusz Misiura tonuje nastroje w wywiadzie dla "Piłki Nożnej", choć zapewnia, że jego zespół ma ambitne cele.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Beniaminek walczy o mistrzostwo Polski. Co na to Misiura?

Wisła Płock to wielka rewelacja tego sezonu Ekstraklasy. Ewentualna wygrana w poniedziałkowym meczu z Piastem Gliwice sprawi, że wróci na fotel lidera Ekstraklasy. Mało kto przed startem kampanii mógł zakładać scenariusz, w którym beniaminek będzie realnie walczył o czołowe lokaty, w tym nawet mistrzostwo Polski.

Ekipa Mariusza Misiury radziła sobie dotąd znakomicie. Jej organizacja w defensywie sprawia, że jest bardzo niewygodnym rywalem dla wszystkich drużyn. O skuteczności taktyki świadczy fakt, że do tej pory straciła zaledwie 13 bramek.

Czy Wisła Płock faktycznie może zdobyć mistrzostwo Polski? Trener Misiura tonuje nastroje, choć jednocześnie zakłada, że jego zespół ma bardzo ambitne cele. Nafciarze z pewnością nie odpuszczą w walce o najwyższe lokaty.

– Nie pozwolę na pompowanie balonika. Co nie znaczy, że nie mamy ambicji w klubie, bo patrząc na grupę ludzi, która zebrała się w Płocku, każdy z osobna takie ambicje posiada. (…) Ważniejsze jest coś innego – w trakcie pierwszej rundy wewnątrz drużyny pojawiały się głosy, że fajnie byłoby wrócić na ligowe podium, potem, że na pierwsze miejsce. Spełnialiśmy cele, które sami sobie stawialiśmy. Teraz chodzi o to, by wiosną było podobnie, by krok po kroku zespół rósł, rozwijał się. Jeśli to zrealizujemy, w maju będziemy mieli powody do radości bez względu na to czy zdobędziemy mistrzostwo, czy nie zdobędziemy, bo też prawda jest taka, że gdy nie zdobędziemy, tragedii nie będzie – wyjaśnił szkoleniowiec Wisły Płock w wywiadzie dla „Piłki Nożnej”.