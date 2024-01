Widzew Łódź zaszalał. Rekordowe pieniądze dla gwiazdora

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Widzew Łódź ma za sobą negocjacyjny sukces

Nową umowę z klubem podpisze Bartłomiej Pawłowski

Skrzydłowy ma otrzymać nawet rekordowe pieniądze w historii Widzewa

Pawłowski zostaje w Widzewie

Widzew Łódź ma za sobą dość przeciętną rundę jesienną. Po słabym początku zwolniony został trener Janusz Niedźwiedź, którego zastąpił Daniel Myśliwiec. Młody szkoleniowiec także nie potrafił ustabilizować wyników, na skutek czego łodzianie przystąpią do wiosny z zaledwie czterema punktami przewagi nad strefą spadkową.

Kibice są rozczarowani dotychczasowymi działaniami na rynku transferowym. Widzew stracił podstawowego bramkarza, a ponadto ma problem z przeprowadzeniem wzmocnień. W kuluarach mówiło się także o potencjalnym odejściu Bartłomieja Pawłowskiego, co byłoby istną katastrofą. Wygląda jednak na to, że strony doszły do porozumienia, a gwiazdor będzie kontynuował swoją karierę w Łodzi.

Tomasz Włodarczyk zdradził, że Pawłowski podpisze nowy, kilkuletni kontrakt, który może go uczynić nawet najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii Widzewa Łódź. Finalizacja rozmów ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

Bartłomiej Pawłowski jeszcze w tym tygodniu – możliwe, że nawet jutro – ma podpisać nowy, wieloletni kontrakt z Widzewem.



Słyszę, że to jedna z najwyższych, jeśli nie najwyższa umowa w historii klubu. pic.twitter.com/BcUhKq4SAS — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 25, 2024

Jesienią 31-latek uzbierał w Ekstraklasie cztery bramki oraz trzy asysty. Z uwagi na uraz stracił kilka spotkań, lecz nie wpłynęło to negatywnie na jego dyspozycję.

