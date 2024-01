"Mikael Ishak tuż po powrocie do Poznania udał się na badania, które nie wykazały u naszego napastnika żadnego urazu" - przekazał w mediach społecznościowych Lech Poznań. Szwed opuścił boisko po starciu z bramkarzem Szachtara Donieck w ostatnim sparingu.

IMAGO / PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Mikael Ishak

Mikael Ishak nie dokończył ostatniego sparingu z Szachtarem Donieck

Napastnik Lecha zszedł z boiska z problemem zdrowotnym

Teraz Lech Poznań wydał w jego sprawie komunikat

Jest okej

Lech Poznań podobnie, jak wiele innych drużyn z PKO Ekstraklasy do startu rundy wiosennej przygotowuje się w Turcji. Jedną z podstawowych zalet takiego rozwiązania jest pogoda sprzyjająca grze na naturalnych boiskach, czego nie można powiedzieć o sytuacji w Polsce. Jednak mimo to pewnych urazów nie da się wykluczyć. Ostatnio w meczu Lecha Poznań z Szachtarem Donieck doszło do starcia Mikaela Ishaka z bramkarzem rywali. Napastnik po tym zajściu musiał opuścić plac gry trzymając się za bark. Teraz klub wydał komunikat ws. jego stanu zdrowia.

– Mikael Ishak tuż po powrocie do Poznania udał się na badania, które nie wykazały u naszego napastnika żadnego urazu. Kapitan razem z drużyną będzie dalej przygotował się do rozpoczęcia rundy wiosennej – czytamy na profilu “Kolejorza” na platformie X.

