PressFocus/ Łukasz Sobala Na zdjęciu: Cracovia - Puszcza Niepołomice

Ekstraklasa. Cracovia przed trudnym zadaniem, mecze z czołówką

Dziewiętnasta minuta spotkania Cracovia – Puszcza Niepołomice okazała się zabójcza dla gospodarzy. Kamil Zapolnik wygrał pojedynek fizyczny z Eneo Bitrim i wystawił piłkę Wojciechowi Hajdzie, a ten pokonał Sebastiana Madejskiego. Mimo naporu ze strony Pasów beniaminek utrzymał korzystny wynik i sięgnął po trzy punkty w pojedynku przy Kałuży. Dzięki zwycięstwu podopieczni Tomasza Tułacza wyprzedzili dzisiejszych rywali, awansowali na 13. lokatę i wydostali się ze strefy spadkowej.

Tak prezentuje się ostatnia szóstka tabeli PKO BP Ekstraklasy:

13. Puszcza – 32 punkty (29 meczów)

14. Cracovia – 32 pkt (29 meczów)

15. Warta – 31 pkt (28 meczów)

16. Korona – 30 pkt (29 meczów)

17. ŁKS – 21 PKT (28 meczów)

18. Ruch – 20 pkt (29 meczów)

Sytuacja Cracovii po meczu z Puszczą nie należy do najłatwiejszych. Potwierdza to terminarz Pasów. To pięć spotkań, które pozostały krakowianom do końca sezonu;

Lech (wyjazd)

Górnik (dom)

Śląsk (w)

Raków (d)

Ruch (w)

Lech to obecnie 3. ekipa stawki, Górnik jest czwarty, Śląsk drugi, a Raków szósty. Ekstraklasa bez Cracovii? Jeżeli zasłużony klub natychmiastowo nie poprawi wyników, kolejny sezon może zacząć ligę niżej. Czy spotka w niej Wisłę Kraków? Biała Gwiazda zawzięcie walczy o powrót do krajowej elity.