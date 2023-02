PressFocus Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Od dawna Legia może szczycić się, że dostępu do jej bramki strzegą czołowi golkiperzy. Kiedyś między słupkami warszawskiej drużyny stali Łukasz Fabiański, czy Artur Boruc. W międzyczasie byli to tacy fachowcy jak Dusan Kuciak, bądź Arkadiusz Malarz. Stołeczny klub słynie ze szkolenia świetnych bramkarzy, czego przykładem jest Radosław Majecki, a aktualnie Kacper Tobiasz. 20-latek może jednak nie zagrzać długo miejsca w stolicy.

Młodym golkiperem Legii interesują się kluby z silnych europejskich lig. Jeden z nich to Wolfsburg, którego przedstawiciel obserwował Tobiasza z wysokości trybun stadionu. W grze o 20-latka jest kilka innych zespołów. Kwota, którą może zarobić Legia to między pięć, a siedem milionów euro. Do transakcji prawdopodobnie dojdzie w najbliższym oknie transferowym. Legia musi zatem myśleć o znalezieniu następcy 20-latka.

W Warszawie mają już plan na obsadę bramki w kampanii 2022/2023. Paweł Gołaszewski w programie Okno Transferowe stwierdził, Legia na golkipera numer jeden szykuje Cezarego Misztę. 21-latek rozegrał już w barwach stołecznego klubu 35 meczów, część z nich w europejskich pucharach. Miszta wypadł jednak z obiegu i aktualnie musi zadowolić się okazjonalnymi występami. Do ma się zmienić od przyszłej kampanii.

