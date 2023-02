fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlitos

Zbliża się termin powrotu Carlitosa na boisko. Napastnik Legii Warszawa wziął udział w treningu całej drużyny – donosi Legia.net. Od pewnego czasu Hiszpan pauzuje na skutek złamania ręki.

Carlitos wrócił do treningów

Napastnik powinien być wkrótce do dyspozycji Kosty Runjaicia

W obecnym sezonie strzelił dla Legii trzy bramki

Carlitos poprawi swój dorobek z jesieni?

Na początku sezonu Carlitos sfinalizował swój powrót do Legii Warszawa. Stołeczny klub pilnie poszukiwał napastnika i sięgnął po swojego byłego zawodnika. Runda jesienna była w wykonaniu Hiszpana dość przeciętna. W Ekstraklasie strzelił tylko jedną bramkę, do której dołożył dwie asysty. Bardzo często irytował kibiców swoją egoistyczną grą, choć w jego boiskowych poczynaniach nie brakowało jakości.

Po zimowych przygotowaniach udało się 32-latkowi utrzymać miejsce w składzie. Na inaugurację wiosny zagrał przeciwko Koronie Kielce od pierwszej minuty i zaliczył asystę. W dwóch kolejnych spotkaniach na murawie się natomiast nie pojawił.

Okazało się, że Carlitos złamał rękę. Co ciekawe, sam piłkarz nie ma pojęcia, w jakich okolicznościach doszło do odniesienia kontuzji. Długość jego absencji stawiana była pod znakiem zapytania, choć nie spodziewano się szybkiego powrotu. W jego przypadku rekonwalescencja przebiega jednak nadspodziewanie szybko, dlatego niebawem powinniśmy ponownie ujrzeć go na boisku.

Portal Legia.net informuje, że hiszpański snajper wznowił treningi z resztą drużyny. Jego powrót do gry może okazać się bardzo istotny dla ekipy Kosty Runjaicia, która wierzy jeszcze w dogonienie liderującego Rakowa Częstochowa. Aktualnie strata do zespołu Marka Papszuna wynosi siedem punktów.

